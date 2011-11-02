Почему Медведев не становится Путиным

Как бы откликаясь на постановку задачи Владимиром Путиным на съезде «Единая Россия», Дмитрий Медведев «впрягся» в проблемы социальной политики. В частности, в решение проблем ЖКХ, что подчеркнуло его подчинённое положение по отношению к премьеру. Кстати, именно этой проблематикой (социалкой, здравоохранением и прочим) он занимался, будучи ещё кандидатом в президенты в 2007–2008 годах.

При этом, что интересно, в аппарате президента заверили, что он свой график под избирательную кампанию менять не будет. Однако встречи с функционерами «правящей партии», как известно, он уже проводит регулярно, с избирателями и сторонниками старается встречаться тоже. Подозревают даже, что он стремится создать какое-то подобие «Народного фронта» в свою поддержку.

Интересно, что подчинённое положение Медведева в этой кампании было подтверждено им самим. Как известно, в разговоре с главредами ведущих электронных СМИ он сам признал, что рейтинг ВВП выше, чем его собственный.

Мы зафиксировали изменения в работе над имиджем Путина – его образ стал более либеральным и «мягким». В свою очередь, можно отметить, что имидж Медведева остался имитационным. Сначала он копировал Путина, сейчас больше находится под влиянием Барака Обамы. Такой способ политической самореализации, конечно, может послужить основанием для обвинения Медведева в несамостоятельности. И в этом – причина недоверия к нему со стороны избирателей, которые, может, и хотели бы подыскать альтернативу Путину, но достойных соперников для него не видят.

Теперь о прагматической стороне: в обмен на лояльность в дальнейшем Медведев, скорее всего, потребует серьёзных преференций в виде представителей своей команды на «финансовых потоках». Вероятнее всего, речь пойдёт о «долях» в «Газпроме», «Роснефти», «Транснефти» и т.д. Впрочем, более реалистичной выглядит перспектива активного подключения «медведевцев» к грядущей приватизации. Так можно будет избежать межгруппового конфликта.

А здесь амбиции группы Медведева могут уменьшить успех на выборах «Единой России», чьим номером первым в списке значится тот же Медведев. Возможна даже потеря ею конституционного большинства, что будет выглядеть как слабость нынешнего президента по сравнению с нынешним премьером.

Впрочем, и здесь Медведев мог бы сыграть ва-банк, заручившись поддержкой статусных единороссов, особенно если Путин станет продвигать проект «Народный фронт» в ущерб «Единой России». Можно даже предположить, что ВВП будет выдвигаться в президенты при поддержке фронта, самовыдвиженцем. То есть собирать 2 млн. подписей. И это станет настоящей трагедией для единороссов, явно рассчитывавших на то, чтобы и дальше питаться рейтингом своего формального лидера. Но возможно, что им придётся довольствоваться лишь поддержкой нынешнего президента при оглашении Послания Федеральному Собранию в ноябре. А это повышает риск успешного продвижения в Госдуму КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Медведев мог бы стать Путиным, но для этого ему необходимо было выбрать самого сильного противника и выиграть у него выборы. Но, как известно, это не входит в его планы.