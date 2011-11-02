Сергей Миронов присягнул на верность?

На минувшей неделе лидер «Справедливой России» С. Миронов получил наконец аудиенцию у национального лидера – В. Путина. Он добивался её сразу после того, как был изгнан из Совета Федерации. Дела партии заметно ухудшились. Появились перебежчики, не стало денег, «фонды общественного мнения» стали рисовать партии непроходные баллы.

Исправить положение мог только один человек. Но он долго не допускал г-на Миронова «до тела». Это свершилось лишь 22 октября. Сергей Михайлович сделал всё, чтобы доказать, что он не предатель общего дела по модернизации страны. Что пребывание «Справедливой России» в Госдуме принесёт только пользу и что истинный процент сторонников СР не 4%, как говорят каждое воскресенье по Первому каналу ТВ, а полновесные 8–9%!

После такого напора национальный лидер не мог не смягчиться, но, как всегда, – ничего конкретного не обещал. Это вам не «Миша-два процента».

Впрочем, в самой партии «эсэров» ещё не празднуют победу. Уж больно тема встречи Миронова с Путиным была мелкой. Об очистке «северов» от ржавых бочек. Тех самых, в которых завозили баррели солярки для поддержания жизни за Полярным кругом. Понятно, что это не тема для серьёзного разговора. К тому же фиксировала её только телекамера протокольной записи.

Одним словом, дивиденды от этой встречи получит только Путин. Во всяком случае, г-н Миронов больше не посмеет критиковать «Единую Россию». Но у партийцев есть и некие обнадёживающие моменты. Отношение к их партии путинского и медведевского окружения как-то незаметно, но стало мягче. Вероятно оттого, что не оправдались надежды, которые испытывали оба «окружения» после того, как было принято решение «валить» СР.

«Эсэры» не побежали словно крысы с корабля, за редким исключением, в «Единую Россию». Скорее – в КПРФ. Так у г-на Миронова и появился шанс. Осталось немного – не злить друзей Путина и в результате проскочить в Думу.