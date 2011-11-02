Знакомство со страной продолжится

В первых числах ноября президент Медведев и премьер Путин посетят Нижний Новгород. Скорее всего это произойдёт в День народного единства и согласия.

Понятно, что визит будет преподнесён как чисто деловой. Но даже неискушённому гражданину ясно, что оба посетителя уже включились в предвыборную борьбу. Первый в качестве главы партии ЕР на выборах в Госдуму. Второй – как соискатель должности президента.

Говорят, что в Нижнем будет организован торжественный приём в честь новоиспечённого праздника. Не исключено, что московские гости пожелают заглянуть и на легендарный завод ГАЗ. Впрочем, в администрации Нижегородской области от этой идеи явно не в восторге. Благодаря частным владельцам завода, где одному из них принадлежат сборочные конвейеры, а другому – моторостроение, завод частично стоит, рабочих сокращают либо отправляют в вынужденные отпуска.

Однако, ДАМ и ВВП могут ограничиться посещением заводоуправления, либо заводского музея. А чтобы не иметь головной боли от рабочих, пригласить на встречу партактивистов. Так уже было во время посещения ДАМом журфака МГУ.

Впрочем, в последний момент Нижний Новгород может быть заменён Ростовом Великим. Но там нет ничего крупного, что показало бы масштаб события. К тому же здесь много экономических и социальных проблем. А стало быть, отношение к партии власти таково, что массовой поддержки её лидеров ждать не приходится.

Но на Нижнем или Ростове Великом график поездок не закончится. В начале второй декады ноября Д.А. Медведев прибудет в Хабаровск.

Здесь будет проведено очередное заседание Госсовета с посещением какого-то городского предприятия. Нужно отдать должное г-ну Медведеву – он будет встречаться с рабочими не в самых комфортных для себя условиях. Как и везде, в Хабаровске также свирепствует рост цен, жизнь «становится хуже, жизнь становится грустней». Так что и здесь организаторы могут смягчить общее впечатление телезрителей, которые увидят всё в выпусках новостей. В выбранном цеху г-н Медведев может встретиться с молодёжью – будущим страны, но преимущественно из «молодогвардейского» актива его новоприобретённой партии.