Спасти рядовую деревню Зудна

В который раз становится известно об обострении межэтнических отношений в Калужской области. Только в город Обнинск волна мигрантов с Северного Кавказа принесла от 15 до 30 тысяч переселенцев. При населении города в 100 тысяч человек. Что происходит в окружающих сельских районах, одному Богу известно. Доносятся лишь отголоски криминальных разборок с местными, которые вот-вот выльются во что-то неуправляемое.

К примеру, уже больше 10 лет продолжается противостояние жителей Ферзиковского района области с аварской диаспорой. Под её контролем находятся один из бывших совхозов и местное муниципальное образование с прилегающей деревней Зудна. Были и убийства, и исчезновения людей, и, как говорят, рабский труд под присмотром приезжих охранников. Известно местным жителям и такое понятие, как «зиндан» – земляная яма, куда сажают провинившихся.

Управление ФСБ по Калужской области давно предупреждало губернатора о росте напряжённости. Но совещание с участием областного прокурора Кожевникова, начальника УФСБ Бурыкина и губернатора Артамонова состоялось только недавно. Как говорят – по прямому указанию администрации президента. А там, в свою очередь, прореагировали на известие, что крупнейшая телекомпания Германии приступает к съёмкам фильма о том, как Кремль провоцирует своим бездействием рост межэтнических конфликтов.

Но вот ведь беда – несмотря на требование «сверху» угомонить бандитов, в окружении губернатора почему-то опасаются мести руководителей северокавказских республик. Мол, деятельность местного кавказского клана входит в сферу интересов их людей. И если приезжих заставить жить по закону, то они якобы воспользуются дружбой с Путиным, и тогда всем мало не покажется.

Остаётся просить Федеральную миграционную службу о снижении квоты на приезд переселенцев с Северного Кавказа. А жителям деревни Зудна предложить проявлять к приезжим больше терпимости. Так что надеяться им не на кого. Они уже писали письмо президенту Путину с криком о помощи. Но губернатор Артамонов, как и губернатор Ставропольского края Гаевский, имеющий те же проблемы, помощи из Москвы не получил.

Слишком мелкая проблема для «московского царя». Вот если бы карманный банчок спасать – дать ему на покрытие «расходов» миллиардов 300!

А ещё лучше спасать целый мир. Неделю-другую назад стала известна инициатива Москвы создать всемирную службу по уничтожению астероидов. Ясно, что если он, шальной, упадёт на Землю, то и калужской Зудне достанется. Ещё одна глобальная инициатива, которую озвучил самый главный помощник Медведева – Дворкович: спасти ЕС от финансового краха и дать Европе «бабла» – миллиардов десять. Долларов или даже евро. Причём из Европы Кремль об этом никто официально не просил. Лишь намекнули, что страны, кто даст денег, взамен ничего не получат. Только чувство глубокого удовлетворения.

Но президент Медведев, устами Дворковича, хочет понравиться европейским казнокрадам. Забывая при этом, что в странах ЕС собираются развёртывать американскую ПРО. Что ввели в действие Энергетическую хартию, согласно которой их же любимый «Газпром» так и не пустят к газораспределительным сетям Европы. Что российскому бизнесу запрещают покупать подешевевшее европейское имущество, типа автозаводов.

Много ещё чего не дают. Но поиграть в мировую политику с серьёзными пацанами приятно. Они, если расщедрятся, чего-то могут и пообещать.

А чего ждать от деревенских жителей Зудны? Одни проблемы. Борис Ельцин после подобных просьб со всей страны сначала пускал скупую мужскую слезу, а потом начал пить. Новый президент в пьянстве не замечен. Даже вполне по-деловому обещает посадить человек двадцать, чтобы «отбить охоту». Последний раз это касалось тех, кто продаёт детям спиртное.

Что же калужская Зудна? Похоже – будем спасать всем миром. Но – только от астероида.