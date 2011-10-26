Березовский, Абрамович и великие русские писатели

В Лондоне продолжается суд между беглым олигархом Борисом Березовским и миллиардером в законе Романом Абрамовичем. О начале процесса «АН» подробно рассказали в прошлом номере (№41 за 2011 год). Напомним, что Борис Абрамович надеется отсудить у владельца «Челси» более 5 млрд. долларов.

Что сказал бы Гоголь?

Мировая пресса продолжает внимательно следить за судебным заседанием, в ходе которого иногда возникают небольшие паузы. Они позволяют западным журналистам немного помечтать. Некоторые мастера пера считают, что по итогам суда авторам лучших обзоров можно будет надеяться на получение Букеровской премии (одна из самых престижных наград в мире английской литературы). Чтобы убедить своих читателей в такой возможности, они призывают на помощь великих русских писателей, которые сделали себе имя на описании разных афер.

Жители Великобритании, к примеру, узнали, что в нашей стране кроме Фёдора Достоевского жил и творил ещё один классик – Николай Гоголь. В своём самом известном произведении «Мёртвые души» он описал проходимца, «бравшего в кредит огромные денежные суммы», позволяющие ему проворачивать тёмные делишки и «торговать мёртвыми рабами». А также использовать покойников «в качестве залога для новых ссуд». После таких аналогий не слишком сложно представить, что сейчас думают британцы об участниках суда и о российском бизнесе в целом.

Бунин и средиземные зимние дни

Тем не менее, после небольшого перерыва, Высокий суд Лондона продолжил рассмотрение дела. После подробного допроса Березовского он перешёл к заслушиванию свидетелей со стороны истца. Первой среди них оказалась гражданская жена Березовского Елена Горбунова.

Более всего судью и адвокатов интересует ключевой эпизод дела – ставшая уже знаменитой и несколько нарицательной «встреча на мысе Антиб» (курорт на Лазурном Берегу, Франция). Напомним: по словам Березовского, в декабре 2000 года он встречался там в своём замке с Абрамовичем. Якобы в ходе разговора последний потребовал у него продать по дешёвке «первую кнопку российского телевидения» – канал ОРТ и другие принадлежавшие опальному олигарху компании.

Для своего выступления г-жа Горбунова надела тёмные очки и элегантный чёрный брючный костюм (по некоторым данным Dolce & Gabbana). Елена заявила, что в декабре 2000 года она оказалась невольным свидетелем встречи – сидела в углу террасы виллы. Однако присутствовала на ней недолго – не более 10 или 15 минут. Затем ей стало холодно, и она ушла внутрь фешенебельного особняка.

По словам г-жи Горбуновой, на встрече присутствовали г-да Абрамович, Березовский и грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили (умер при невыясненных обстоятельствах в 2008 году). Далее лондонский суд выяснил, что она «не слышала реплик во всех подробностях», но Елене «хватило и первых пятнадцати минут для того, чтобы понять, что это был шантаж». Причём это утверждение спутница Березовского повторила несколько раз: «ситуация была – шантаж».

Как говорят, Елена достаточно убедительно описала встречу. И даже самый последний сэр из пэров представил себе тот «зимний вечер в Гаграх». Это не удивительно – по мнению наблюдателей, в основе её показаний лежат повести и рассказы другого великого русского писателя – Ивана Бунина. «Франция, юг, средиземные зимние дни. Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный блеск. Порывы ветра доносят обрывки сухих слов: «Путин», «отдай», «всё». Внезапно мистраль усиливается и могильный шёпот: «а если откажешься – высшая мера с конфискацией» заставляет её съёжиться». Конечно, у «АН» получилось, может, и не совсем по классику – ну так и фактура не та.

Бесславные ублюдки

Затем суду были предоставлены письменные показания Елены Горбуновой. Согласно им итоги этой встречи были неутешительные – олигархи полностью разорвали все отношения. «После встречи Борис был возмущён. Он назвал Романа ублюдком. Больше мы никогда не приглашали его на наши вечеринки. Борис вообще не хотел его видеть», – заявила г-жа Горбунова.

По словам подруги Березовского, сделать это было нелегко – с бывшей женой Абрамовича Ириной они были хорошими подругами. Причём дружили семьями, много раз отдыхали вместе – проводили рождественские каникулы на Карибах, а летние отпуска на Средиземном море, также неоднократно арендовали яхты. Всё это позволило Елене обвинить Абрамовича во лжи, так как, несмотря на такие обстоятельства, «Роман говорит, что он никогда не был другом Бориса, а Борис был только его крышей».

Однако версию г-жи Горбуновой о встрече на мысе Антиб разбивает защита Абрамовича. Адвокаты представили суду его паспорт, в котором отсутствуют отметки (видимо, штампы пограничного контроля. – Прим. «АН») о пребывании в это время будущего губернатора Чукотки во Франции. К такому повороту суда подруга Березовского и её адвокаты оказались готовы – информация была известна заранее. Поэтому они обвинили Абрамовича в том, что он подделывал штампы в своём паспорте. «Мы знаем всё о штампах в паспорте Абрамовича. Странные перемены происходят с этими штампами», – заявила Горбунова.

В то же время в письменных свидетельствах, предоставленных судье, Елена утверждает, что в конце декабря 2000 года она сопровождала Березовского в его поездке в США. Но судья тоже не обнаружила в её паспорте нужных штампов. А на её вопрос о том, почему нет никаких отметок, Горбунова ответила: «Я не знаю, но я там была».

Муж и жена – одна сатана?

Большой интерес у суда вызвал тот факт, что г-жа Горбунова в случае выигрыша Березовского может разбогатеть. Причём повод для этих подозрений дал сам беглый олигарх. Ранее он признался, что некоторые свидетели, принимающие участие в суде, в случае его победы улучшат своё в финансовое положение. Поэтому судья прямо спросила г-жу Горбунову – получит ли она какие-то деньги от выигрыша Березовского? Подруга Березовского ответила предельно откровенно: «Естественно. Мы же семья».

Однако по этому поводу западная пресса выражает серьёзные сомнения – журналисты оспаривают не возможность получения денег, а сам факт существования законной семьи. Во время процесса британские таблоиды раздобыли документы, говорящие о том, что «Березовский более десяти лет назад тайно женился на Елене Горбуновой». Якобы церемония состоялась 22 января 1999 года в санкт-петербургском Дворце бракосочетаний №1. Причём в копии свидетельства о браке указано, что оба партнёра на день женитьбы «находятся в разводе».

Но всей Великобритании известно, что со своей прежней женой – Галиной Березовский развёлся только три месяца назад. Причём подруга Галины утверждает, что та была в шоке, когда выяснилось, что Борис Абрамович оформил «так называемый брак», не разведясь с ней. На эти обвинения олигарх ответил через своего личного пресс-секретаря: «Ни Березовский, ни Горбунова не считают санкт-петербургское свидетельство законным свидетельством о браке». Как утверждает Березовский, во время его развода с Галиной суд знал о существовании этого сертификата. Однако он принял решение не считать его сколько-нибудь значимым.

Как отмечают эксперты, хотя ситуация достаточно запутанная, однако она не имеет каких-то уголовных перспектив. Конечно, в России иметь несколько жён незаконно, но фактически за это не преследуют.

Всем выйти из сумрака

В ходе процесса у миллиардера Романа Абрамовича тоже не всё складывается удачно. Возможно, скоро в суде могут появиться новые свидетели и фигуранты. Британская газета The Sunday Times неожиданно опубликовала расшифровку записи разговора Березовского и Абрамовича. Как утверждается, они вели его всё в том же декабре 2000 года, в парижском аэропорту Ле-Бурже. Причём запись приказал сделать покойный Бадри Патаркацишвили.

Якобы, во время встречи два бизнесмена обсуждали своё участие в капитале алюминиевого гиганта – компании «Русал». Обращаясь к будущему владельцу «Челси», Березовский заявил, что хочет легализовать свою долю в этой корпорации. Но Абрамович перечислил имена людей, тоже имеющих свои интересы в компании: «И тут все выйдут из леса: и Быков, и Миша, и Антон, и Аксён, и Олег Дерипаска».

Как утверждает английское издание, Антон – это Антон Малевский, а Аксён – Сергей Аксёнов. Обоих считают главарями измайловской преступной группировки. Анатолий Быков в то время находился под следствием по делу об убийстве делового партнёра (приговорён к 6 годам условно). Любопытно, как прореагируют стороны, если эта запись действительно будет представлена суду. Пока же наблюдатели предполагают, что адвокаты Березовского надеются доказать – настоящим и тайным держателем акций «Русала» был их клиент.

Похоже, попав в такую ситуацию, Абрамович предпринимает некоторые шаги, которые, как он надеется, помогут ему заслужить дополнительные очки у английского истеблишмента. Во время процесса компания Evraz Group (крупнейший акционер – Роман Абрамович) опубликовала в Лондоне свой проспект эмиссии новых акций в процессе перенесения места регистрации в Великобританию. В проспекте в частности говорится: «недавно объявленные намерения Путина вернуться в президенты, а Медведева – поддержать переизбрание Путина президентом в 2012 году могут вызвать политические протесты и беспорядки». Вот такой «привет» получили российские власти от своего карманного миллиардера из Туманного Альбиона.

«АН» продолжают внимательно следить за ходом процесса.