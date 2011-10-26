Русские, как потерявшиеся пчёлы

Предвыборная борьба нарастает. Первые лица политических партий демонстрируют уверенность в завтрашнем дне и становятся всё более многословными. Каковы на самом деле политические пристрастия нашего народа, который в последнее время называют электоратом? Сколько нас придёт на выборы? Будет ли конституционное большинство у партии славных дел – «Единой России»? «АН» задали эти и другие вопросы директору Института социальных исследований, доктору философии, профессору Владимиру БОЙКОВУ.

Чёрные социологи

– Существует ли открытые и «закрытые» социологические отчёты?

– Неверный термин. Есть исследования для служебного пользования. Такие проводятся в основном социологическими центрами внутри самого ведомства. Причём по очень горячим темам. Например, поддержка действий власти военнослужащими или проблемы межнациональных отношений. Я знаю, что подобные исследования, например, проводят специальные службы бывшего ФАПСИ, ныне ФСО. Было и информационно-аналитическое управление в МВД. Но эти данные ложатся только на стол высшему руководству. Они не публикуются. А вообще сейчас существуют тысячи частных служб, которые проводят якобы объективные социологические опросы. Как ни странно, ответы почти всегда совпадают с мнением заказчика.

– Сейчас таких заказов, особенно в преддверии выборов, очень много. На ваш взгляд, большая ли разница в результатах между тем, что публикуется, и тем, что остаётся на столе первых лиц?

– Разница, конечно, значительная. Ведь заказчик, который платит деньги, всегда придержит те аспекты исследований, где он выступает в негативном виде. А в печать попадёт только позитив.

– А зачем?

– Это психология человека – присоединиться к большинству, к победителю. Обыватель видит, что по результатам «нарисованных опросов» какая-то партия популярна, и голосует за неё. Это манипуляция общественным мнением в чистом виде. Например, на парламентских выборах в 2007 году рейтинг «Единой России» менялся во время регулярных опросов от 40 до 60%. Но такого не бывает. Это исключено.

Избирательный голос – оружие пролетариата

– Какие основные тенденции ожиданий населения показывают опросы? Какие требования выдвигают люди к партиям?

– Социальная несправедливость. Требования сократить расслоение общества стоит на первом месте. Ещё рост тарифов. Пугает уход государства из социальной сферы: ликвидация бесплатного образования, квалифицированной медпомощи и так далее.

Но люди не верят, что, участвуя в выборах, они могут повлиять на сложившиеся негативные тенденции. На вопрос о возможности влиять на решения властей отрицательно ответили 90% респондентов. 52,1% респондентов, опрошенных нами в 2011 году, считают, что это гражданский долг. Но только 11,3% уверены, что они с помощью выборов могут повлиять на судьбу страны. В 1995 году эта цифра была 61,5%.

– Результаты ваших опросов электоральной поддержки политических партий, претендующих на места в Госдуме, несколько отличаются от тех, которые озвучивают в воскресенье на Первом канале. Цифры по партиям назвать можете?

– Пока только 50% твёрдо определились с окончательным выбором партии. Из них за ЕР во главе с Дм. Медведевым готовы отдать свой голос 31,8%. За КПРФ – 15,4%. ЛДПР – 8,1% . За «Справедливую Россию» – 6,6% . Остальные партии пока никак не проходят в Госдуму.

Эх, партийный паровоз, ты куда меня завёз?

– Согласно вашим опросам, может ли известная личность стать «паровозом», который добавит голосов партии?

– В списке предпочтений – конкретный лидер той или иной партии на втором месте. На первом – практическая польза для страны. Для 27,8% наших респондентов роль лидера партии имеет очень большое значение. Скорее большое – 30,9%. Скорее небольшое – 14,2%. И совсем не имеет значения – 18,6%.

Роль личности в партии имеет принципиальное значения для роста численности электората. Есть лидер, не боящийся говорить принципиальные вещи, которые поддерживает большинство населения, то и рейтинг партии резко возрастёт. Например, сейчас провозглашённый лозунг «Россия для русских» или «бей богатых» принесёт минимум 50% электората. Но партию могут снять с выборов за экстремизм.

Сейчас же политическая поляна фактически вытоптана. Лидеров как таковых нет. Если они вдруг появляются, то их также затаптывают в пыль. Яркий пример – Михаил Прохоров. Как только о чём-то несогласованном начал говорить, сразу последовали оргвыводы. Если говорить о «лидере Медведеве», то лидерство это относительное. Его воспринимают как одного из членов тандема. Не более того.

– Что больше всего волнует общество?

– Деньги, деньги и ещё раз деньги. 53,6% опрошенных так считают. Обладание властью – 37,3%. Личные достижения в образовании, профессиональной подготовке – 22,6%. Привлекательность, ум, сила – 21,5%. В перестроечном 1987 году только 35,8% голосовали за деньги и материальные ценности. 29% – за образование и профессионализм. А за личные качества – 58,5%.

Есть три вида управления обществом: административное, экономическое и социальное. С первым у нас полный кирдык. Законы есть, но большинство их не соблюдают. Экономическое управление, вливание денег – даёт кратковременный эффект. А когда жизненные ценности упираются только в деньги – в стране наступает крах. Общество находится в состоянии политической аномии. Система норм, которая регулируют поведение людей в повседневной жизни, полностью отсутствует. Традиции, свойственные нашему народу, утрачены. Например, пчела всегда возвращается в свой улей. Но если она попадает в движущийся транспорт, то полностью теряет ориентацию. И гибнет. Также и мы, как пчёлы, попали в летящей состав истории. Не знаем – куда двигаться, какое общество строить. Мы полностью потеряли ориентацию.

Есть индекс развития человеческого потенциала, признанный ООН. Он включает в себя и образование, и уровень медобслуживания, и профессиональную подготовку кадров. При СССР мы были на 2–3-м месте в мире. Сейчас Россия примерно на 60-м месте. И идёт тенденция дальнейшего скатывания.

Диктатура чиновников на руинах демократии

– Какой ныне политический строй на дворе?

– Две трети считают, что диктатура чиновников разного уровня. Вплоть до высших. Одна шестая думает, что у нас демократия. И почти 10% – анархия. В 1998 году анархия была на первом месте – 54,6%. Чиновники и решения высших руководителей делили второе и третье места. А демократию увидели только 2,2%.

– Какие эмоции вызывают постоянные и многословные сообщения в СМИ о поступках первых лиц «Единой России»? И напоминания о том, что партия власти есть и будет единственной силой, партией дел и так далее?

– Постоянное появление первых лиц на экране телевизора очень резко раздражает образованных людей. Малообразованных – нет. Их – только перенос любимых программ.

Я давал советы во время нескольких предвыборных кампаний. Их смысл заключался в том, что необходимо снять все баннеры, которые раздражают людей. Найти самую болевую точку региона и сосредоточиться на решении одной, но самой важной проблемы. И это приносит реальный успех.

– Пиарщики партий профессиональны?

– Самые главные промахи пиарщиков в том, что их подопечные говорят прописные истины. Мол, надо бороться с коррупцией, с социальным расслоением и прочее. Общие слова, не более того.

– Люди больше не доверяют общим словам?

– Нет. Протестные настроения в стране огромные. Пока они остаются внутри каждого человека. Не вырываются наружу. Недовольных разгоняют серьёзно, с применением дубинок и автозаков. То есть люди боятся и не верят. Активного населения в любой стране от 12 до 15%. Остальные пассивны в политическом плане. Чтобы организовать одну шестую активную часть общества, нужна сила, которой доверяют. Но такой силы нет.

– Верят ли избиратели в честность подведения итогов выборов?

– Уровень доверия к честности проведения выборов достиг незначительной величины. На наш вопрос: «По вашему прошлому опыту или опыту ваших знакомых, честным ли будет подсчёт результатов голосования на выборах Госдумы?» отрицательно ответили 74,4%.