«Единая Россия» выбрала, кому дать под конец

Сравнительно недавно Госдума под предводительством партии власти тихо и незаметно распределила более 150 млрд. рублей. Всё было оформлено как поправки в закон о бюджете на 2011 год. Эти деньги в своей значительной части остались неиспользованными при госзакупках на текущий год и уже не могли быть «освоены».

Но способ быстро распихать деньги всё же нашёлся. Причём без каких-либо конкурсных процедур. То есть туда, где никакого отчёта перед контролирующими органами не будет. Где деньги можно осваивать под любыми «благовидными» предлогами тихо и незаметно. Это госкорпорации и государственные ОАО.

К примеру, только ОАО «РЖД» из бюджета отвалили 86 млрд. 345 млн. рублей. Чуть больше половины – как взнос в уставной капитал, чуть меньше – на модернизацию и строительство «олимпийских объектов в Сочи как горноклиматического курорта». То есть на тот слой чёрной икры, который по денежному эквиваленту уже покрывает сочинские дороги, будет намазан ещё один слой. И кто-то его точно съест!

Особый низкий поклон Госдумы – в адрес РОСНАНО. Этому локомотиву модернизации, управляемому неутомимым изобретателем А. Чубайсом, как с неба свалилось ровнёхонько 22 млрд. 241 млн. 700 тыс. рублей! Или 729 млн. 236 тыс. долларов. Тоже как взнос в уставной капитал, который можно тратить направо и налево. По деньгам – как французский военный корабль «Мистраль».

Не забыто и село. В уставной капитал Россельхозбанка перечислено ровно 40 млрд. рублей. Банком, как известно, с недавних пор управляет Дм. Патрушев, старший сын секретаря Совета безопасности Н. Патрушева. Других банков, кому Дума отвалила под Новый год денег, в списке не значится. Есть в списке и «Росагролизинг», который Путин уличил недавно в пропаже зерноуборочных комбайнов.

Есть, правда и Росатом, куда 21,8 млрд. рублей перечислены совершенно конкретно – на строительство АЭС «Аккую» в Турции. Этот положительный пример, пожалуй, единственный. Но самое время сказать, что их могло быть и больше.

Напомним, что после посещения Дм. Медведевым Российской академии наук, на её счёт были перечислены 2 млрд. рублей для покупки квартир молодым учёным. Но они так и остались без квартир. По закону закупать жильё для госучреждений можно по цене не более 74 тыс. рублей за квадратный метр. Цены везде, кроме Башкирии, оказались выше. Добавить РАН денег сверх этой нормы у Думы ума не хватило.

Другой пример. В Саратовской области не хватает лишь несколько сот миллионов рублей на достройку нужного позарез перинатального центра. Значит, и младенцы конституционное большинство депутатов не интересуют.

Как тот шелудивый кобель, который думает лишь о бане, нельзя не вспомнить и об уникальном авиационном двигателе НК-93. На его лётные испытания и запуск в серию нужно всего 2 млрд. рублей. Всего 11 млрд. рублей просили авиаперевозчики на госдотации для заказа как минимум 44 новых самолётов Ту-204СМ. И это намного меньше, чем отдано на распил только Чубайсу.

Примеры можно продолжать до бесконечности. Что же произошло такого, что очевидные вещи начисто выпали накануне выборов из поля зрения нашего всего – партии «Единая Россия»? Именно её члены раздавали гигантские пироги по структурам, близким к правящей вертикали. Именно они могли сообщить гражданам, что изыскали перед Новым годом кучу денег на роддома, детсады, новые самолёты и новые дороги. Сообщить и честно победить на выборах – кто же не оценит такую щедрость и любовь к своим согражданам!

Вместо этого закралось стандартное подозрение, что «бабло» может и пустят под выборы, но для проведения избирательной кампании по отработанной схеме. Где печатают десятки миллионов грязных листовок и подкупают избирателей бесплатным сыром.

Увы, но после декабрьских выборов будут другие, ещё более жёсткие – мартовские. Понятно, что денег и на них потребуется немерено.