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Таможенная карта В. Януковича

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Таможенная карта В. Януковича

Президент Украины неожиданно заявил – его страна может вступить в Таможенный союз. С оговоркой «если будет выгодно». О чём идёт торг?

Еще месяц назад украинский президент вступал в другой экономический блок. Он впопыхах готовился подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Дело было практически на мази, стороны обменивались комплиментами. Заодно наперебой пинали неправильный, с их точки зрения, союз РФ, Белоруссии и Казахстана. Тогда члены украинского кабинета министров заявляли: выбирали между двумя несовместимыми клубами. При том, что экономически РФ гораздо ближе. Как-никак, основной торговый партнёр, на которого приходится 26% украинского экспорта и 36% импорта.

Да и Кремль не сдавался, отчаянно действовал и кнутом и пряником. Вообще, ЕС и РФ до последнего боролись за Украину, точно Бог и дьявол за душу грешника. В Москве В. Януковичу дали понять: если вступите в Союз, получите газовую скидку на 8 млрд. долл. в год. Для соседа сумма огромная – пятая часть дохода бюджета. Но Украина всё равно предпочла тот клуб, что расположен западнее.

Казалось, решение окончательное. Теперь, после известной истории с «красивой цифрой семь» всё перевернулось с ног на голову. Похоже, вступать в восточный блок придётся – без вариантов. При этом, подписывая договор, обе стороны понимают: Таможенный союз – далеко не только таможенный. Это лишь внешне ликвидация шлагбаумов на российско-казахско-белорусских границах и выравнивание пошлин. На самом деле, как подчёркивает премьер В. Путин, таможенная организация – первый шаг перед созданием Единого экономического пространства. К этому, кстати, Кремль уже вовсю подталкивает союзников.

А там недалеко до третьего этапа интеграции – Евразийского союза. В котором, по задумке архитекторов, скорее всего, будет некий наднациональный орган управления для всех стран-участниц. Мало сомнений, кого именно премьер РФ видит во главе нового государственного образования «с населением 165 млн. человек».

Надо сказать, если к организации примкнёт Украина, общая численность населения превысит 210 миллионов. Но на каких условиях может состояться альянс? Судите сами. Украинская экономика – 39-я в мире, российская – шестая. РФ богаче примерно в 7,3 раза. Киев сияет страшной дырой в бюджете и национальным долгом в 100 млрд. долларов. Долг стремительно растёт и скоро сравняется с ВВП, что плохо по любым макроэкономическим меркам. Национальный Центробанк чудом балансирует, удерживая гривну от резкой девальвации по худшим рецептам 1998 года.

И в этом залог того, что президент Украины заигрывает с Таможенным союзом очень серьёзно. Как показал пример его предшественника пана Ющенко, полностью утратившего последние остатки рейтинга в кризис 2008 г., экономических провалов кабинетам министров на Украине не прощают. Так что Таможенный союз для В. Януковича – что-то вроде джокера. Благо, к членскому билету организации прилагаются многомиллиардные кредиты из бюджета РФ, щедрая скидка на газ и т.д. Прикупив такие сильные карты, можно продолжить игру и на политическом поле.

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