Эсерам прочат переизбрание

Центризбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты от партии «Справедливая Россия». Дата регистрации, 17 октября, – день борьбы с бедностью, была выбрана случайно, но оказалась символичной для партии социалистов.

- Пользуясь случаем, обращу внимание, что не бывает случайных совпадений, – заявил в этой связи лидер справороссов Н. Левичев. – Мы получаем возможность зарегистрировать федеральный список наших кандидатов в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Для нас это символическое совпадение, поскольку наша партия идёт на выборы, озабоченная глубоким социальным неравенством, которое продолжает сохраняться в РФ. Борьба с этим неравенством – краеугольный камень нашей предвыборной программы.

Вдохновлённые «случайным совпадением» эсеры уже на следующий после регистрации день внесли на рассмотрение парламента «тематический» законопроект. Инициатива Н. Левичева, руководителя думских справороссов С. Миронова и зампреда комитета ГД по образованию В. Шудегова устанавливает ежемесячную надбавку к зарплате в размере 50% от неё педагогам средних школ в течение первых трёх лет их работы.

Авторы документа отмечают, что крайне низкий уровень зарплаты учителей ведёт к нежеланию большинства выпускников профильных вузов трудоустраиваться в школу. По оценке экспертов, в 2010 г. зарплата молодых педагогов в большинстве муниципальных школ дотационных регионов составляла от 4 до 7 тыс. рублей. «Таким образом, законопроект направлен на финансовую поддержку молодого учителя, что позволит ему гораздо легче адаптироваться в должности педагога» и уделять большее внимание совершенствованию своего профессионального мастерства...

Надо заметить, что у СР неплохая реальная электоральная поддержка. Скорее всего, это позволит справороссам преодолеть 7%-ный выборный барьер.