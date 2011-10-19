Повторит ли Обама «подвиг» Медведева

США, как и Россия, готовятся к президентским выборам. Огромный отряд политологов и политиков как в демократической, так и в республиканской партии начинают сдабривать почву. До выборов в Америке осталось чуть больше года.

Понятно, что наиболее активно ведут себя представители республиканцев. Они отдали трон демократу Обаме три года назад, чтобы пережить тяжёлые времена ожидания мирового кризиса. А его всё нет. Пора возвращаться, критикуя чернокожего президента в хвост и в гриву. Всё как в России. Только у нас это происходит в рамках подковёрной борьбы финансово-промышленных групп.

Либералу Обаме всё чаще противопоставляют ястреба Рейгана. Появился даже новый термин – «неорейганизм». А вместе с ним – требование возвращения в лоно США всей Латинской Америки. И прежде всего отстранение от власти таких «красных» лидеров, как президенты Венесуэлы и Боливии Уго Чавес и Эво Моралес.

Достанется после Обамы и нам. Республиканцы продолжат дело Буша-младшего по принуждению к демократии стран бывшего СССР, не исключая и нас, грешных. Будут усиленно тянуть Грузию в НАТО. И здесь – дай Бог здоровья Медведеву – занозой в одном месте станет для американцев и НАТО независимость Абхазии и Южной Осетии. Воевать из-за них американцы не станут. А НАТО включать в свои ряды проблемную территорию не сможет. Правда, в ответ могут, как и в 70-х годах прошлого века, обвалить мировые цены на нефть, к примеру, до 35 долларов за бочку, и обанкротить российский бюджет.

Но это наши внутренние дела. А что касается Обамы, то ему припомнят и проарабскую позицию в ущерб Израилю. Он явно покусился на святое – крепкую и многовековую американо-израильскую дружбу. При этом г-н Обама всё равно войдёт в историю как первый чернокожий президент потомков рабовладельцев. И даже может замахнуться на второй срок.