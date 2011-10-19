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Преемственность политики по-китайски

№ 41(282) от 20.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Преемственность политики по-китайски

Несмотря на свою тысячелетнюю историю, Китай стремительно обновляется. И не только в промышленности, науке и сельском хозяйстве.

Давно ушли те времена, когда считалось, что китайский руководитель должен умереть на своём посту, но не уступить бразды правления молодёжи. Преемственность власти в Китае стала фактом очевидным, не требующим сидеть в кресле современного «мандарина» и думать, что без тебя мир перевернётся.

Именно поэтому в дипкорпусе, аккредитованном в Пекине, всё чаще стали говорить, что председатель КНР и КПК тов. Ху Цзяньтао готовится уйти на покой в 2012 году. Место его преемника прочат заместителю председателя КНР, члену Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК тов. Си Цзиньпину. Он занимает свои посты с 2008 года.

Надо сказать, что тов. Си Цзиньпин хорошо знаком как с В. Путиным, так и с лидером российских коммунистов Г. Зюгановым.

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