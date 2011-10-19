Горбачёв хочет лишить Россию тактического ядерного оружия

16 октября Михаил Горбачёв выступил в американской прессе с неожиданной инициативой. Спустя 25 лет после исторической встречи с президентом США Р. Рейганом в Рейкьявике бывший президент СССР предложил миру полностью избавиться от ядерного оружия. И в частности, от его тактических арсеналов.

Понятно – идея не нова. Напомним, что 12 октября 1986 г., тогда ещё Генеральный секретарь ЦК КПСС, М.С. Горбачёв предложил американцам сократить стратегическое ядерное оружие на 50%. Причём с таким расчётом, чтобы уже к концу века полностью ликвидировать его. Чем закончились «миротворческие инициативы Горби» для возглавляемой им страны, все помнят и без короткой справки «АН».

Тем не менее в опубликованной в американском издании Project Syndicate статье «Прощай, ядерное оружие» Михаил Серге­евич пошёл ещё дальше. Он предложил США и России предпринять ряд шагов, приближающих их «к заключению Нового договора», который позволит «начать более глубокие сокращения оружия, особенно тактического и резервного, которое не служит никакой цели, истощает бюджеты и угрожает безопасности».

По мнению военных экспертов, данная инициатива пенсионера Горбачёва только на первый взгляд кажется неожиданной. На самом деле, прикрываясь красивыми словами, кавалер высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного, выполняет политический заказ Вашингтона по втягиванию России в переговоры о сокращении тактического ядерного оружия (ТЯО).

Суть проблемы проста. На сегодняшний день Москва имеет самые большие арсеналы ТЯО в мире. Опираясь на них, наша армия может отразить агрессию любого противника. Понятно, что это очень сильно беспокоит Пентагон, который постоянно предлагает начать хотя бы предварительное обсуждение сокращения ТЯО. Несмотря на сильное давление, Россия от этого категорически отказывается. Так как в случае ликвидации этих арсеналов наша страна останется просто беззащитной. Чтобы содержать армию, способную воевать обычными вооружениями со всеми НАТО, Китаем, Японией и т.д., не хватит никаких средств.

Понимает ли это Горбачёв? Или всё-таки правы те аналитики, которые всегда считали, что он преднамеренно и целенаправленно проводит в жизнь волю США?