У кого на Медведева «зуб»

Члены дуумвирата вольно или нет, но всё более приобретают ореол телезвёзд. Все новостные программы давно рассказывают об их повседневных славных делах. Теперь подключили и такой жанр, который на ТВ называют «ток-шоу». От английского глагола talk – «говорить». Единственное отличие от классических ток-шоу тех же г.г. Малахова, Соловьёва или Шевченко – главные действующие лица – не массовка и приглашённые гости, а Путин и Медведев.

Пересказывать содержание нет смысла. Можно лишь напомнить, что их главная цель – объяснить, почему и когда они решили поменяться местами. Выглядит очень убедительно и похоже. Но есть и некоторые различия. К примеру, Медведев, говоря о преемственности власти с активистами «Единой России» и примкнувшими к ней, опять обещает обновить весь персональный состав правительства. Но Путин поправляет своего президента и в интервью на трёх телеканалах говорит о том, что «нельзя играть в детские игры» и люди-министры должны спокойно работать.

Как бы сказал Рабинович – таки кому же из них верить? И как быть Медведеву, если партия, с которой он «плоть от плоти», – победит, а он станет премьером? По законам большой политики, он должен будет хотя бы избавиться от конкурентов, кому Путин, по разговорам в экспертном сообществе, тоже обещал пост премьера. Чтобы не «сожрали». Кто они? Называют сразу несколько персонажей. Это вице-премьер С. Иванов, который за последние год-полтора расправил крылышки в ожидании справедливости. Как-никак, он, а не Медведев мог в течение 4 лет быть главным хранителем Кресла. И тут – новый облом! Стало быть, человек обижен, а значит, опасен.

Вторым назвали нынешнего главного налоговика М. Мишустина. О его способности пополнять разные бюджеты деньгами ходят легенды. Такой и в премьерах лишним не будет. Часто говорили и о старом друге Путина – главе РЖД В. Якунине. Он, правда, не министр, но по влиянию и авторитету тоже не всякому понравится.

Словно в подтверждение этих слов главного конкурента Медведева – министра финансов Кудрина – уже изгнали с небес. Уходящий президент воспользовался первой же возможностью, когда тот не удержался от критики и раньше времени нарушил закон молчания – по-итальянски omerta.

Здесь самое время задуматься. Известно, что Владимир Владимирович может простить всё, но только не измену. В случае с членством в правительстве – малейшую критику со стороны своих верных людей. За это пострадал спикер Совета Федерации С. Миронов. За это пострадал и Кудрин. А что будет с теми, кто помалкивает и тихо делает своё дело по модернизации «всего и вся»?

Вне всякого сомнения, они останутся в правительстве, и об этом недвусмысленно заявил сам Путин в интервью телеканалам. Останется реформатор С. Фурсенко, останутся Т. Голикова с супругом, останутся И. Левитин и так называемые «силовики». Останется и Минсельхоз со Скрынник. А вместе с ними – платная медицина, убитая авиационная промышленность, деградация народного образования и рост продовольственной зависимости от импорта. Останутся и руководители госкорпораций, включая вечного Чубайса. Туда, кстати, под конец текущего финансового года перечислили десятки миллиардов бюджетных средств, которые не успели «освоить» по программам госзакупок. В госкорпорациях траты этих денег контролю практически не подвластны. И что на 20 млрд. рублей, упавших «с неба», закупят в том же Роснано?

Так что г-ну Медведеву, без сомнения человеку совестливому и в злоупотреблениях не замеченному, придётся тяжело. Особенно при очевидном новом первом вице-премьере Шувалове, который заменил ушедшего Кудрина. Говорят, что в новом кабинете министров ему достанется роль кремлёвского «смотрящего» за делами правительства. И это ещё один повод для возможного конфликта.

Кстати, критические публикации «АН» и других СМИ о работе некоторых министров сыграли с нами злую шутку. Сотрудники аппарата правительства намекнули в частных беседах, что они всего лишь стали поводом для Владимира Владимировича не поддаваться давлению со стороны.

Вот такая нас ждет стабильность – железобетонная.