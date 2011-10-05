Американский сенатор Джон Маккейн в четверг, 29 сентября, находясь с визитом в Триполи, заявил, что падение режима в Ливии должно вдохновить на перемены людей во всём мире, в том числе в Сирии, Иране, Китае и России. «Мы очень сильно верим, что сегодня народ в Ливии стал примером для подражания для живущих в Тегеране и Дамаске и, возможно, даже в Пекине и Москве», – говорится в заявлении, сделанном американским сенатором. Такова, как мы понимаем, первая и самая честная реакция «рукопожатного» зарубежного истеблишмента на известие о неготовности Дмитрия Медведева идти на второй президентский срок.

Пока заграница, уже не таясь, грозит устроить в России вторую Ливию, внутри самой России происходят процессы, всячески эту задачу ей облегчающие. Будущий бывший президент страны, дорожащий имиджем демократа и модернизатора, силами собственной администрации фактически уничтожает единственную в стране цивилизованную праволиберальную силу. Аналитики теряются в догадках, что это было – хитрая разводка? Испуг? Обида? Мудрый тактический манёвр?

Не успели найти произошедшему с Михаилом Прохоровым хоть какое-то разумное и логичное объяснение – и новый сюрприз: внезапная и демонстративная отставка ключевого правительственного министра Алексея Кудрина. Снова версии одна другой круче: Каприз? Месть? Игра в поддавки?

На этом фоне складывается ощущение, что судьба собственно России сегодня волнует разве что всяких там Маккейнов. «Предохранительные клапаны» в политике, по меткому выражению одного из блогеров, «заткнуты тряпками». Государственные финансы по сути принесены в жертву предвыборному популизму. А сам этот затяжной избирательный цикл страна должна будет прожить под руководством «до 7 мая пока ещё Президента РФ». При этом для всех прочих попытка определить своё будущее чревата неприятностями уже сегодня.

Неправое дело

Особенно обидно наблюдать за тем, как тщательно декларируемые «интересы страны» незамедлительно приносятся в ущерб сиюминутным политическим обидам и капризам. Как, например, расценивать ситуацию, при которой сразу после раскола в «Правом Деле», Михаил Прохоров специальным указом Дмитрия Медведева был спешно исключён из президентской комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, в работе которой предприниматель принимал активнейшее участие с первых дней её создания? Да что там – еще совсем недавно, 31 августа, сам Медведев нахваливал Прохорова за инициативность и «прямоту», а также лично раздавал профильным министерствам поручения по анализу поступавших от него нужных и дельных, как тогда считалось, предложений. Получается, как в детском саду – «Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, не играй в мои игрушки…».

Совсем иначе, кстати, в этой щекотливой ситуации повёл себя премьер Владимир Путин. События вокруг «Правого Дела» не помешали ему 15 сентября – т.е. в самый разгар внутрипартийного конфликта – посетить реконструированный, в том числе и на деньги Фонда Михаила Прохорова, «Театр Наций». Там он вполне конструктивно и по-деловому общался с актёром и режиссёром Евгением Мироновым, который утром того же дня лично приезжал поддержать «опального» и «оппозиционного» Прохорова. Многие ждали, что Владимиру Путину захочется в последний момент изменить свой график, отказаться от визита, «наказать» тем самым непокорных прохоровских бунтарей. По словам Миронова, он знал, что премьер-министр не может их «кинуть». «Я вообще никого не кидаю», – ответил на это Путин. Вечером того же дня Михаил Прохоров сидел в зале на гала-концерте открытия новой сцены «Театра Наций».

Это очень важный момент – как личное соотносится с государственным. По нему многое можно понять о характере, способностях и о будущем лидера.

Цена обиды

Ну и конечно же – история с Алексеем Кудриным. Действительно, ну какие тут могут быть государственные интересы? Мир на пороге второй волны финансового кризиса. Страна входит в затяжной предвыборный цикл. Курс национальной валюты уходит в глубокое пике... А Дмитрий Медведев внезапно увольняет ключевого правительственного министра только за то, что тот попытался защитить бюджет от избыточных трат! Был, видите ли, «не согласен».

Здесь нужно знать Алексея Кудрина – у него такая работа. За более чем 10 лет в Правительстве, он десятки раз открыто (вплоть до громких скандалов) спорил практически со всеми ключевыми министрами, не раз ругался и с Владимиром Путиным. Кудрина можно обвинить в чём угодно, но не в трусости и не в отсутствии у него принципов. Вспомним, как он полтора года, рискуя всем – карьерой, репутацией, может быть, даже собственной свободой, – вытаскивал своего друга и заместителя Сергея Сторчака из тюрьмы, куда тот попал по надуманным, как потом выяснилось, обвинениям. Вспомним – и подумаем: а если завтра, ну например, в тюрьме окажется верный президентский помощник Аркадий Дворкович (у нас, как известно, от таких дел не зарекаются), – как поведет себя Дмитрий Медведев?

Во многом именно благодаря последовательности, принципиальности и «упёртости» Кудрина, российская финансовая система сохранила запас прочности, который позволил ей пройти через кризис 2008–2009 года с минимальными потерями. Не будь в правительстве все эти годы «не согласного» Кудрина – кто знает, были бы ещё в нашем бюджете деньги на айфоны, айпады и прочие президентские Сколково? Но все эти соображения явно в данной ситуации не работали.

Известный журналист Павел Шеремет в своём дневнике пишет: «Понятно, что Дмитрий Медведев отыгрывался на Кудрине за все те обидные слова, которые написали ему после съезда («Единой России») в твиттер люди. Но он мог это сделать интеллигентнее. Даже молча уволив Кудрина, он бы показал, кто ещё в доме хозяин. Но в этой истории Медведев раскрылся. Говорят, что Дмитрий Анатольевич обидчивый человек, что способен отомстить, сделать это зло и больно. Долго помнит обиды».

Возникает резонный вопрос – сколько и чем готовы россияне расплачиваться за «обидчивость» и «мстительность» своего пока ещё президента? Один только пример: в первый же день после отставки Кудрина на поддержание курса рубля из казны было потрачено 6,5 миллиардов долларов. И дальше, судя по всему, – больше.

Двойные стандарты

Сторонники Дмитрия Медведева возражают – дело здесь не в обидчивости. Дескать, у него не было выбора, время сложное, любое проявление нелояльности должно быть наказано, любые попытки «раскачивать лодку» должны жёстко пресекаться. Но если наш президент действительно исходит из этого принципа, то почему применяет он его довольно-таки избирательно?

Вот 24 сентября, в день «судьбоносного съезда», помощник президента Аркадий Дворкович, как обычно, сидит в своём твиттере. И что же он там пишет про только что объявленное решение тандема? «Да уж, нет поводов для радости». «На малой спортивной арене «Лужников» лучше играть в хоккей». Кто-то после этого обвинил Дворковича в несдержанности, кто-то выразил неудовольствие его «безответственными заявлениями»?

А вот ещё. Член правления «медведевского» Института современного развития Евгений Гонтмахер в эфире «Эха Москвы» прямо заявляет, что «выдвижение Владимира Путина в президенты может обернуться серьёзными экономическими, социальными и политическими проблемами для России». Нормально? И там же про «ответственность»: «Россия подошла к ответственному периоду своего развития, недаром Алексей Кудрин заявил, что впереди десять потерянных для экономики лет. Это рискованно для России и в социальном, и в политическом плане», – заявляет Гонтмахер и добавляет, что с Дмитрием Медведевым были связаны хоть какие-то надежды на перемены в стране, «но наша политическая элита решила по-другому, курс на так называемую стабильность, по их мнению, эффективнее».

Просто хочется спросить – если упомянутый Гонтмахером Алексей Кудрин уже уволен, то что там с положением самого Евгения Шлёмовича?

Ну и совсем свежая сценка из жизни. В Интернете появился видеоролик, на котором обанкротившийся предприниматель Сергей Полонский (тот самый, который недавно в эфире НТВ получил в лицо от олигарха Лебедева и которому приписывали бессмертную фразу «У кого нет миллиарда – те идут в ж*пу) кричит матом на говорящего по телефону с каким-то Аркадием Михаила Дворковича. Всем известно, что Михаил брат – помощника президента Аркадия Дворковича. Но Полонский без всяких формальностей вызывает таинственного Аркадия к себе на объект: «Аркаш, ты можешь ... сюда приехать, *баный на*рал!?»

Вся страна видит эти мутные и довольно-таки мерзкие бизнес-разборки. Мат-перемат, мордобой, дым столбом. Но, наверное, президента Дмитрия Медведева это не удивляет, не раздражает и тем более не обижает?

Тени будущего

Рассудительный Михаил Прохоров очень любопытно прокомментировал события минувших недель в своем дневнике: «Отставка министра финансов Алексея Кудрина выносит на поверхность, среди прочего, один весьма интересный вопрос. Понятно, что причина отставки г-на Кудрина не в личном конфликте с Президентом, а в конфликте концепций, взглядов на дальнейшее развитие страны. Я уже говорил о том, что в стране всё очевиднее становится конфликт идеологий, которые, условно, можно охарактеризовать как идеологию «консерваторов» и идеологию «модернизаторов». Или как их правильнее назвать? – надо подумать… Вопрос только в том, кого теперь считать «консерватором», а кого «модернизатором»?

На этом фоне вопрос о том, кто будет следующим (в том, что отставки в кабинете еще последуют, сомнений нет), отходит на второй план. Думаю, мы стоим на пороге очень важных – возможно, тектонических – сдвигов в сознании элит. В том числе – властных элит. Происходит их поляризация. Что неизбежно будет сопровождаться выходом на поверхность новых идеологий, новых концепций развития и новых людей – носителей этих идеологий и концепций. Которые не будут вписываться в привычные системы координат: либералы/консерваторы, левые/правые и т.д.».

Прохоров очень аккуратен в формулировках, и его можно понять. Но всё-таки главная его мысль вполне уловима. Те, кого многие все эти годы ошибочно считали «модернизаторами» и «спасителями страны», получили сейчас великолепный шанс показать стране своё истинное лицо. Тем же, кого некоторые друзья и соратники Дмитрия Медведева в последнее время старались «замести под половик», остаётся только пожелать на эти месяцы такой же принципиальности и последовательности, какую продемонстрировали Прохоров, Кудрин и десятки тысяч их сторонников.

И в финале – ещё одна крамольная реплика. Вице-премьер Алексей Кудрин не захотел быть министром в 2012 году – и был за это отправлен в отставку уже сейчас. Дмитрий Медведев не захотел с 2012 года быть президентом. Так может быть, не нужно с этим затягивать?