Пресс-секретарь Путина режет правду-матку

Во вторник, 4 октября, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ дал интервью кабельному телеканалу «Дождь». Господин Песков прокомментировал самые острые на сегодняшний день вопросы, связанные с личностью Путина, – в частности, его желание вернуться на президентский пост и злополучную «археологическую сенсацию», которую учинил премьер, достав с морского дна новенькую амфору. «АН» публикует наиболее любопытные выдержки из этого разговора.

- Зачем Путин возвращается? Атмосфера его возвращения абсолютно не та, которая была в 2000-м, абсолютно не та, которая была в 2004-м. Есть фактор уставания – 12 лет, когда он на публике. Вы это чувствуете, вы об этом думаете? Он это понимает? Или вы там за своей белой и красной стеной сидите и просто не понимаете, что витает в воздухе?

Песков: Нет белой стены. Там абсолютно прозрачная чугунная ограда… Действительно, в Москве можно достаточно часто сейчас услышать слова «Зачем он возвращается?» Действительно, многие говорят о брежневизации Путина, при этом говорят те люди, которые вообще ничего не знают про Брежнева.

– А в чем принципиальное отличие?

Песков: Знаете, Брежнев – это не знак «минус» для истории нашей страны, это огромный «плюс». Он заложил фундамент экономики, сельского хозяйства и т.д.

– Это застой.

Песков: Потом застой. Но застой по продолжительности был гораздо короче.

– Вам приписывают множество разных картинок, сюжетов, которые появляются в телеэфире. Например, очень интересно, это вы придумали, чтобы Путин ловил амфору или это его желание?

Песков: Когда Путин ловил амфору, я был в отпуске.

– То есть не вы?

Песков: Я был в отпуске и придумать этого не мог.

– А кто придумал? Чья амфора, хотим знать?

Песков: Один из участников экспедиции... Смотрите, Путин не находил амфор на дне, которые там лежали много тысяч лет. Это очевидно. Ещё вычищенная до состояния стерильной. Ну, не находил!

– То есть подставили?

Песков: Естественно, они были найдены во время экспедиции несколько недель или дней назад. Естественно, их или оставили там, или положили. Это совершенно нормально. Это совершенно не повод для злорадства и всего остального.

– Мы вообще не злорадствуем, мы хотели узнать правду.

Песков: Вот я вам и рассказал.

– А кто же подложил?

Песков: Там огромное количество археологов, причём археологов, которые работают в этой экспедиции на постоянной основе. Там было огромное количество представителей Русского географического общества, которое в том числе даёт гранты на то, чтобы частично компенсировать затраты на проведение этих экспедиций.

– То есть они себя потешили, вы хотите сказать?

Песков: Они никого не потешили.

– Они хотели сделать приятное.

Песков: Ведь хочется, если уж Путин нырнул…

– Чтобы вынырнул не с пустыми руками?

Песков: Нет, хочется, чтобы он видел, как это выглядит на самом деле. Это совершенно нормальное явление… Я прошу прощения, я скажу ещё одну вещь. В целом насчёт легенд и так далее, Путин вообще не нуждается ни в пресс-секретарях, ни в имиджмейкерах, ни в пиар-службах – ни в ком.

– То есть он сам решает, что он делает?

Песков: На самом деле чаще всего он сам.

– Вам не трудно работать в этой ситуации?

Песков: Конечно, трудно, а как же.