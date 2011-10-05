Подковёрная борьба бульдогов только начинается

Разумеется, предстоящие в декабре и марте выборы с каждым днём усиливают обычную для таких случаев истерию. Политологи предсказывают возможные варианты исхода выборов, главные действующие лица выступают с инициативами. К примеру, Путин нарисовал на днях в газете «Известия» светлое будущее Евразийского союза. Потянуло, как видно, на нечто глобальное.

И всё же главной интригой остаётся судьба партии власти. За последний год ей досталось немало. В Интернете её называют не иначе, как «партией жуликов и воров». Да тут ещё бывший лидер надел ей ярмо на шею в виде «Народного фронта». Надел – и покинул. Сразу начались проблемы. После последнего съезда ЕдРа партия должна была получить регистрацию в Центризбиркоме – 27 сентября. И тут едва не случилось непоправимое.

Как говорят наши источники в ЦИКе, у возглавляющего в гордом одиночестве федеральный список ЕР г-на Медведева возникли некие проблемы с паспортом. Возможно – с его заменой после 45 лет. Так что регистрацию партийных списков пришлось отложить на последний день, отпущенный по закону, – на четверг. И если бы проблемы с паспортом решить быстро не удалось (так и было бы в случае с иной, другой партией), то ЕдРо вообще могли снять с выборов.

Разумеется, такое и в страшном сне не могло явиться многомиллионной армии чиновников. Но иногда большие беды начинаются с таких маленьких проколов. И всё же – на что может рассчитывать ЕР?

На последних парламентско-президентских выборах у неё была вполне определённая задача по количеству мест в Думе. Национальному лидеру, каким его провозгласили на разного рода съездах, и одновременно беспартийному лидеру партии, нужно было конституционное большинство. Это единственный способ держать за горло нового президента России, угрожая ему в случае необходимости импичментом. Предлог найдётся всегда. Хотя бы такой: помните, сколько было споров по поводу подписания Медведевым договора о разграничениях морских границ с Норвегией в акватории Баренцева моря? Были и другие. На худой конец, конституционное большинство давало возможность пересмотра Конституции в сторону парламентской республики. И сохранения власти таким способом.

Но, как оказалось, такие «загогулины» рисовало только чьё-то воспалённое воображение. Недавно Медведев признался, что ещё в 2007 году он договорился с Путиным нагреть ему место и уйти. В качестве шанса сохранить лицо ему было обещано место лидера той самой партии, а возможно, – и самого премьера.

Сегодня Путину и его ближайшему окружению уже невыгодно, чтобы ЕдРо во главе с Медведевым получила в Думе конституционное большинство. И причина та же – не дай бог, у партийного аппарата и уязвлённого Медведева возникнет желание отправить его в отставку по импичменту. Поэтому у «Единой России» не должно быть больше 66% голосов. А ещё лучше – не больше 53%, чтобы не могли воспользоваться десятком перебежчиков из других партий.

При таком раскладе появляется шанс и для «Справедливой России», которую на официальном уровне пока громят разные ручные «фонды» по изучению «общественного мнения». Приписывают ей только 4% голосов избирателей вместо законных 10–15%. Появляется шанс и у «Яблока». Возвращение Г. Явлинского из небытия заставило вспомнить и о его партии.

Но вернёмся к главной теме. Избавившись от назревавшего противостояния на высшем уровне, наши главные герои получили противостояние на среднем – партийном. Одному надо сократить число членов ЕдРа. Другому – как минимум сохранить.

Подковёрная борьба бульдогов вступает в новую фазу.