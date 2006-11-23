Чем подпись Миши отзовется?

Грузия ставит заведомо невыполнимые условия актуализации своей подписи под дву­сторонним соглашением о вступлении России в ВТО. Во вторник грузинский МИД и министерство экономики распространили официальное заявление: «Главное и принципиальное требование Грузии перед Россией в вопросе ее вступления во Всемирную торговую организацию - это легализация и исправное функ­ционирование нелегально действующих в Абхазии и Южной Осетии таможенно-пропускных пунктов».

К слову, российские официальные лица отреагировали на это заявление совершенно спокойно. Дескать, не существует процедуры отзыва подписи под дву­сторонними соглашениями. Подписали? Подписали! Свободны... А если все-таки прецедент будет создан? Ведь главным и обязательным условием членства в этой организации есть персональное согласие всех ее 148 участников. И голос США весит здесь ровно столько, сколько голос Шри-Ланки или Зимбабве. Или Молдовы. Но с Кишиневом все достаточно просто - в обмен на возобновление импорта молдавского алкоголя в Россию какая надо подпись, такая, скорее всего, и будет. А вот с Грузией все будет, как всегда, сложно.

Легально действующим на россий­ско-грузинской границе таможенно-пропуск­ным пунктом в Тбилиси считают единст­венный - Верхний Ларс-Казбеги. Но с июля после ряда необдуманных и провокационных действий грузинских вла­стей он закрыт на «плановую рекон­струкцию». После этого в лексиконе грузинских официальных лиц появился термин «блокада».

На условиях анонимности высокопоставленный чиновник из Тбилиси заявил «Аргументам»:

«Мы, конечно, понимаем, что Россия ни при каких условиях не выполнит выдвинутых грузинским руководством требований. Пункт пропуска на российско-грузинской границе Верхний Ларс открыть, конечно, можно. Для Москвы это не проблема. Там и до закрытия на переоборудование наши таможенники спокойно работали. Но два оставшихся пункта пропуска для грузинских структур недоступны по определению. Для того чтобы на этих пограничных переходах стояли грузинские таможенники и по­граничники, нам нужно совсем немного - вернуть Южную Осетию и Абхазию под грузинскую юрисдикцию. А это война...»

То есть России выдвинут ультиматум: вы нам «сдаете» самопровозглашенные РЮО и РА, а мы вас впускаем в ВТО. Так у грузинских властей появилась очередная возможность потешить свое самолюбие.