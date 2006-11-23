«Третья нога» грядет из дзюдо?

По нашей информации, в нед­рах кремлевской администрации уже вплотную подошли к реализации проекта по созданию «третьей ноги» на базе Социалистической единой партии России (СЕПР). «Социалисты» пока малоизвестны, зато возглавляет их тренер президента В. Путина по дзюдо еще с 1969 года Василий Шестаков. А сейчас В. Путин является почетным президентом клуба дзюдоистов «Явара-Нева», В. Шестаков - вице-президентом, они же являются соавторами книги «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным».

Обеспечением СЕПР поддержки админресурса в Кремле уже озаботились. По нашей информации, в конце октября - начале ноября из управления внутренней политики Администрации президента РФ разосланы в регионы «рекомендации» губернаторам «оказывать всяческое содействие партии СЕПР».

По закону СЕПР является парламентской партией (одной из трех партий-учредителей победившего на выборах-2003 блока «Родина»). Поэтому имеет право выдвигать свои списки на региональных выборах без сбора подписей, залога и даже региональных конференций.

В 2004-2006 годах прошли выборы в парламенты 55 регионов, из них СЕПР участвовал только в одном - Иркутской области в октябре 2004 года. Основной предвыборной агитацией СЕПР стала рассылка избирателям копий поздравления г-на Шестакова с днем рождения В. Путина, а также напоминанием, что СЕПР был учредителем «Родины». Когда в октябре 2004 года между «Родиной» и Кремлем пробежала первая «черная кошка», СЕПР, по мнению аналитиков, в Иркутской области неплохо исполнил роль партии, откалывающей голоса «Родины». Последняя в итоге набрала 9%, СЕПР - 4,3%. Чем-то подобным эта партия займется и сейчас - только против «Справедливой России».

Так что неспроста на выборах 11 марта 2007 года СЕПР решила воспользоваться своим правом парламентской партии беспрепятственно выдвигать списки из Москвы во все регионы. Как заявил «Аргументам неделi» зампред СЕПР Андрей Герасимов, его партия выдвинет списки в Под­московье, Петербурге, Ставрополье, Да­гестане, Ленинградской, Тюменской, Вологодской, Орловской, Псковской, Самарской и, возможно, Мурманской областях. Причем на Орловщине список СЕПР возглавил вице-губернатор Ефим Вельковский.

Кремль планирует проделать с СЕПР то же самое, что и со «Свободной Россией», где вместо А. Рявкина председателем станет П. Астахов или М. Барщевский. Г-н Герасимов подтвердил «Аргу­ментам неделi» информацию о смене председателя СЕПР к январю-февралю 2007 года на некую «публичную фигуру».