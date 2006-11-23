Деньги в партийных топках

Центризбирком обнародовал финансовые отчеты политических партий за 3-й квартал. Отчеты представили 28 из 35 партий. А ведь Росрегистрация еще месяц назад объявила: вскоре будут ликвидированы 16 партий, так что к началу 2007 года останутся лишь 19 (а после объединения партий «Родины», Жизни и Пенсионеров - 17). Тем не менее 9 ликвидируемых партий сдали отчеты о своих финансах. Причем среди ликвидируемых оказалась и та единственная, которая существует большей частью на членские взносы: из 165 тысяч рублей, поступивших на счет Российской коммунистической рабочей партии В. Тюлькина в 3-м квартале, 97% составили партвзносы ее членов. Остальные же партии существуют почти исключительно на «взносы» крупного капитала.

У большей части партий вообще нет поступлений от партвзносов (см. таблицу), причем у многих из них даже не предусмотрено их взимание: с кого брать взносы, если члены этих партий - «липовые», не члены, а одни только «списки». Ведь, как уже писали «Аргументы неделi», Росрегистрация во время проверок партий вовсе не проверяла, состоит ли данный гражданин в данной партии, а лишь сверяла данные на членов партии (возраст, адрес и т.д.) с базой данных МВД.

Самой богатой российской партией, естественно, остается «Единая Россия» - на нее приходится более половины денежных поступлений всем партиям: 281 млн. из 497 млн. рублей. На втором месте - Партия жизни с 60 млн. Если же к ее доходам добавить деньги «Родины» и Пенсионеров, то в сумме объединенная «Справедливая Россия» получила в 3-м квартале на свои счета более 100 млн. рублей, то есть она уже сейчас смогла аккумулировать почти половину всех поступлений на счета оппозиционных партий. Как видим, в области партийного финансирования двухпартийная система уже практически создана. А каково будет соотношение сил между этими двумя главными партиями, можно понять в том числе и по размеру капиталов, которые они могут привлечь в свою поддерж­ку. Как видим, «Единая Россия» здесь опережает «Справедливую Россию» почти втрое.

Следующее место после двух лидеров занимает, как это ни странно, вовсе не какой-нибудь политический старожил, а всего 1,5 года назад возникшая партия бизнесмена Г. Семигина «Патриоты России». От нее почти вдвое отстают «жириновцы» и «бабуринцы» и почти вдесятеро - КПРФ. Последней остается только порадоваться тому факту, что на ее счетах остались кое-какие деньги прошлых лет.

Резкий рост расходов бабуринской «Народной воли» связан с тем, что более 7 млн. рублей эта партия официально израсходовала на региональные выборы: партия выдвигала свои списки в 6 из 9 регионах, везде их возглавлял С. Бабурин, однако результат «народовольцев», несмотря на финансовые вливания, колебался от 0,3 до 1,6%.

Большая часть расходов ­ЛДПР также пошла на агитацию: только формально на предвыборную ее часть ушло 3,9 млн. а на «пропагандистскую деятельность» - 13,4 млн. Впрочем, «жириновцы» серьезно отстали от «семигинцев», похоже, не столько по причине своей «бедности», сколько из-за того, что часть своих партийных расходов оплачивали за счет бюджета Госдумы. Заметные расходы не помогли ни тем ни другим добиться успеха на выборах 8 октября: из 9 регионов «Патриоты России» не прошли барьер ни в одном, а ЛДПР провалилась в 6 регионах и в еще одном (Новгороде) набрала ровно 7,0%.

Немалые деньги партии истратили и на собственные руководящие органы: у «Единой России» на партаппарат ушло 53,6 млн., у «Родины» - 10,4 млн., Партии жизни - 10,6 млн., КПРФ - 3,8 млн., СПС - 2,6 млн., «Яблока» - 2,1 млн. Что ж, если нет особых успехов в политической борьбе, солидные зарплаты - тоже неплохое утешение.