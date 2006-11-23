МВД укрепили «питерскими»

На прошлой неделе президент В. Путин подписал сразу семь указов, касающихся изменений в руководстве МВД. Основная суть этих кадровых изменений, по мнению экспертов, в том, что президент расставляет на ключевые милицейские посты тех людей, которых лично знает. Замминистра стал бывший сотрудник ленинградского КГБ, с 2005 года работавший аудитором Счетной палаты Олег Сафонов. В. Пу­тин и О. Сафонов познакомились еще в 1991 году в Санкт-Петербурге: будущий Прези­дент РФ был председателем Комитета по внешним связям мэрии, а будущий заммини­стра МВД – главным специалистом этого же комитета. В последние годы г-н Сафо­нов работал начальником отдела кадров Госкомрыболовства и заместителем полпреда президента в Южном округе.

Пост главы департамента экономической безопасности МВД получил вице-президент «Транснефти» Евгений Школов, который в 1980-е годы вместе с В. Путиным работал в резидентуре в ГДР, а в 2002–2005 годах – в Адми­ни­страции президента помощником Д. Медведева. Одно­временно начальником ГУВД Петербурга и Лен­обла­сти указом президента назначен занимавший пост зам­начальника Владислав Пи­отровский, близкий к губернатору Петербурга Валентине Матвиенко. Потерявшие свои должности чины МВД в основном переведены на «равнозначные» должности.