В борьбе за пост аудитора Счетной палаты победил Кремль
№ 29(29) от 23.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Как в сентябре писали «Аргументы неделi», после освобождения от должности после коррупционного скандала аудитора Счетной палаты Владимира Панскова за этот пост разгорелась нешуточная борьба.
С. Миронов двигал на должность аудитора амурского сенатора и члена Партии жизни Г. Буслову; Б. Грызлов – тверского сенатора и первого зампреда ЦИК «Единой России» по финансам В. Абрамова; Кремль – сенатора от Эвенкии и владельца группы «Российские крахмалопродукты» М. Одинцова. В результате протеже С. Миронова «не дожила» даже до первого голосования 27 октября, в котором столкнулись два единоросса – В. Абрамов и М. Одинцов. А на голосование 15 ноября был вынесен лишь г-н Одинцов, который и победил со 122 голосами «за» из 178 возможных.
Эксперты связывают успех Михаила Одинцова с тем, что в молодости он учился в МИСиС и работал в ЦНИИТМАШ вместе с одним из нынешних помощников Президента РФ.
В Счетной палате он будет курировать расходы бюджета на воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельского хозяйства и рыболовства. Расставаться со старой работой будущему аудитору не придется: сенаторские полномочия г-на Одинцова и так истекают 1 января 2007 года в связи со слиянием Эвенкии с Красноярским краем.
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