В борьбе за пост аудитора Счетной палаты победил Кремль

Как в сентябре писали «Аргументы неделi», после освобождения от должности после коррупционного скандала аудитора Счетной палаты Владимира Панскова за этот пост разгорелась нешуточная борьба.

С. Миронов двигал на должность аудитора амурского сенатора и члена Партии жизни Г. Буслову; Б. Грызлов – тверского сенатора и первого зампреда ЦИК «Единой России» по финансам В. Абрамова; Кремль – сенатора от Эвенкии и владельца группы «Российские крахмалопродукты» М. Одинцова. В результате протеже С. Миронова «не дожила» даже до первого голосования 27 октября, в котором столкнулись два единоросса – В. Абрамов и М. Одинцов. А на голосование 15 ноября был вынесен лишь г-н Одинцов, который и победил со 122 голосами «за» из 178 возможных.

Эксперты связывают успех Михаила Одинцова с тем, что в молодости он учился в МИСиС и работал в ЦНИИТМАШ вместе с одним из нынешних помощников Президента РФ.

В Счетной палате он будет курировать расходы бюджета на воспроизводство минерально-сыр­ь­евой базы, сельского хозяй­ства и рыболовства. Расставать­ся со старой работой будущему аудитору не придется: сенатор­ские полномочия г-на Одинцова и так истекают 1 января 2007 года в связи со слиянием Эвенкии с Красноярским краем.