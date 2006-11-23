Казань и Москва наконец договорились

Единственным россий­ским региональным лидером, у кого хватило юридических и политических аргументов отстоять договорные отношения с федеральным центром, оказался президент Татарстана М. Шаймиев. Он не стал делать это кулуарно, а за несколько лет прошел тяжелую процедуру согласований в Администрации президента, правительстве, органах законодательной власти.

По федеральному закону о принципах организации власти РФ, подготовленный договор внес на рассмотрение Госдумы президент В. Путин. До этого проект договора был разослан во все субъекты РФ, но замечания к нему высказал только Ханты-Мансийский автономный округ. Так что никаких подковерных интриг Татарстан себе не позволил. В тексте не прописано экстраординарных полномочий, заявок на особый суверенитет. Очевидно другое: Татарстану важен сам факт договора, прошедшего все ступени легитимации.

Аналитики отмечают, что ожидать подписания подобных договоров с другими субъектами РФ не стоит. Исключе­нием может стать только Чечня. Именно эти две россий­ские республики (Татарстан и Чечня) не подписали в 1992 году Федеративный договор с Российской Федерацией.