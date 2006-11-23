США пытается руками Польши стравить Россию и ЕС

В преддверии саммита РФ–ЕС 24 ноября, на котором будет обсуждаться проект нового соглашения России и Евросоюза (предыдущее соглашение сроком на 10 лет было подписано в 1997 году), Польша попыталась заблокировать это соглашение. Президент Поль­ши – один из братьев-близнецов – Качинь­ский потребовал от России присоединиться к Европейской энергетической хартии и снять ограничения на польский импорт. Но если тему включения в соглашение отдельных пунк­тов Энергетической хартии Россия готова обсуждать, то в польских мясных товарах наша страна пока не нуждается.

Ни одна из причин, вызывавших введение ограничений на ввоз польской сельхозпродукции в Россию, не устранена до сих пор. Эти причины просты и понятны. Первая – Польша активнее других стран Запада поддер­жала «оранжевую» революцию на Украине и приход к власти антироссийской группировки. Вторая – Польша занимает оголтелую антилукашенковскую позицию, а Белоруссия и Лукашенко, как ни крути, – чуть ли не единст­венный союзник РФ в СНГ. Третье – Польша активно поддерживает страны Балтии, в том числе и в их политике лишения русскоязычных гражданских прав и героизации деятельности легионов СС. Вся политика Польши, по сути, имеет яркую антироссийскую направленность. Однако инициаторами такой политики выступают вовсе не те, кто всерьез заботится о национальных интересах Польши. Так США руками польских близнецов пытаются стравить Россию и ЕС.