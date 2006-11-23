Участие в выборах в Петербурге стоит 90 млн. рублей

Еще в мае 2005 года с принятием законов «О выборах депутатов Госдумы» и «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» в РФ стал фактически невозможным сбор подписей для выдвижения партийных списков на выборах. Допусти­мая доля недейст­вительных подписей по этим законам сокращена с 25 до 10%.

– Норма не более 10% брака – это крест на сборе подписей. Я прошел 4 избирательные кампании и хорошо знаю уровень подготовки сборщиков подписей и тех, кто потом эти подписи проверяет, – рассказал «Аргументам неделi» член Центризбиркома от КПРФ Вадим Соловьев. – Просто в силу естественных причин можно забраковать 10–12% подписей. Механически возникают ошибки в написании фамилий, погрешности с адресами: пишут «дом 3 дробь 2» вместо «3 корпус 2», на доме написано «д. 6», а по документам – это «дом 6 корпус 1» – на таких основаниях и бракуются подписи. Еще, когда есть желание зарезать подписи, просто берут устаревшие базы данных и по ним вычеркивают, ведь регулярно обнаруживаются расхождения между данными РУВД и областными УВД – данные из районов о переезде и получении новых паспортов идут в область год-полтора».

Единственной альтернативой сбору подписей является внесение избирательного залога: по закону 2005 года залог на выборах в Госдуму повышен с 36 до 60 млн. рублей, причем он не возвращается партиям, набравшим менее 4%. Избирательный залог в России (2,3 млн. долларов) оказался самым большим в мире – в тысячу раз больше, чем во Франции, и в 10 тысяч раз выше, чем в Греции! Эксперты уже тогда оценили это как установление «имущественного ценза» на выборах.

А в ноябре 2006 года общероссийский рекорд побили питерские законодатели. Они приняли городской закон, по которому участие в выборах лишь в питерское заксобрание (которые намечены на 11 марта 2007 год) обойдется каждой партии в 90 млн. рублей! Петербургское «Яблоко» даже подало жалобу в Конституционный суд: мол, на одного члена регионального отделения партии (минимальной численностью 250 человек) залог составляет 360 тыс. рублей, что в 300 раз выше, чем на выборах в Госдуму. Однако суд, по нашей информации, откажет «яблочникам».