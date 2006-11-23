На саммите СНГ ожидают демарша Саакашвили

В то же время наши источники в МИДе не исключают и иного сценария его поведения. Михаил Николаевич в Минске все же объявится и сделает очередную попытку выторговать у российского президента смягчения политики Москвы в отношении южного соседа. С большой долей вероятности можно предсказать, что это ему не удастся. Тогда г-н Саакашвили выступит в Минске в присутствии большого количества иностранных журналистов с разгромной речью как в адрес СНГ, так и России. При этом он может объявить о выходе Грузии как из СНГ, так и из других постсоветских межгосударственных союзов. Одновременно в поддержку Саакашвили и с «пониманием его претензий» выступят глава Молдовы В. Воронин и Украины В. Ющенко.

По нашим сведениям, на днях в Грузию поступили первые 10 млн. долларов очередной американской помощи, а в ближайшие дни поступят еще 50-60 млн. Это и позволит грузинскому руководству демонстрировать сказочную «независимость» и «свободолюбие». Мало того, в своих отношениях с Грузией США дошли до неслыханного прежде цинизма: устами помощника госсекретаря США Мэтью Брайзы они благословили Тбилиси покупать газ у злейшего врага США - Ирана за деньги американских налогоплательщиков. И все это ради того, чтобы Грузия ни в коем случае не продала свои газо­проводы «Газпрому», поскольку тем самым «будет поставлена под вопрос независимость страны», сказал г-н Брайза во время визита в Грузию.

Какой «саакашвили» устоит от навязывания такой «крыши»?