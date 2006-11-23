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Чeрная магия Михаила Зурабова

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

Чeрная магия Михаила Зурабова
Продолжит ли кремль зачистку коррупционных полей

Российская  исполнительная власть столкнулась с самым серь­езным кризисом за последние годы. Арестованы ведущие руководители Фонда - по сути, министерст­ва, отвечающего за обеспечение лекарст­вами большинства населения страны. Объем хищений за период действия схемы монетизации льгот оценивается специалистами в миллиарды рублей. Такой чиновничьей грязи не предъявляли населению страны никогда.

В Администрации президента провели срочное совещание по вопросу - что делать? Власть опасается эффекта «домино», или «снежного кома». Арестованные начали давать показания, и в них указываются имена губернаторов, их заместителей, без которых воровство на лекарст­вах для льготников было бы затруднено. Руководители Администрации опасаются системного кризиса в управлении страной, если начать массовые аресты. Это не пустой звук, так как выявлено воровство поистине федерального масштаба.

Как говорят, арестованные руководители Фонда отводят все подозрения от министра М. Зурабова. Между тем на очередном заседании правительства г-н Зурабов может получить выговор. А если он человек чести, то и сам добровольно уйдет в отставку. Но это - едва ли. По нашим сведениям, этого министра просто боятся трогать. То ли из-за слухов о его несметном богатстве, то ли из-за слухов о его близости к президенту. Последнее не имеет двусмысленного толкования. Кто знает г-на Зурабова, отмечают его безупречную логику. Он умеет буквально зомбировать своего собеседника в «агрессивно-наступательно-позитивном» ключе. Его способность к убеждению безгранична.

Весьма многозначительно выглядит то, что представитель «либерального крыла» и непосред­ст­венный начальник г-на Зурабова - Д. Медведев - не встал пока на его защиту. Объяснение одно - он не хочет, чтобы на курируемый им важнейший нацпроект по здравоохранению легла тень «лекарственной коррупции». (Подробности о хищениях читайте 
на с. 8.)

А пока магии непотопляемого министра помогают сами небеса. Если Генпрокуратуре, предположим, арестовать всех жуликов по этому делу - а их сот­ни - то процесс растянется лет на пять. Да и политический ущерб трудно оценить. Остается осудить человек 5-7 и забыть.

Ничего. Начинать-то с кого-то надо!

В тему

21 ноября на совещании с силовиками Президент РФ В. Путин заявил: «Пришло время законодательно закрепить апробированные и у нас, и за рубежом требования для представителей правоохранительных органов и судебной системы, в частности контроль за доходами и имуществом сотрудников правоохранительных органов, судей и членов их семей».

Следующий шаг - включение в этот список всех госчиновников  

 

 

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