Депутаты борются за чистоту чужих рядов

Как и предполагалось, А. Бабаков, бывший депутат-справоросс и нынешний кандидат-единоросс, сохранил руководящий пост думского вице-спикера…

Напомним, что, приняв участие в праймериз ЕР и ОНФ, А. Бабаков утратил доверие бывших однопартийцев. Эсеры, тут же исключившие его из своих рядов, поставили вопрос о снятии Бабакова с вице-спикерской должности. Однако соответствующее постановление было заблокировано голосами думского большинства.

Сами же справороссы блокировали другое, схожее по сути, предложение ЛДПР. Её лидер В. Жириновский потребовал исключить из списков СР О. Финько и А. Митрофанова, покинувших некогда ЛДПР в пользу «Справедливой России».

На это требование отозвался партийный глава Н. Левичев. По его словам, «Владимир Вольфович считает членов своей партии кем-то вроде крепостных…».

Левичев напомнил, что О. Финько вышел из ЛДПР по собственному желанию в конце 90-х годов. И только в 2007 г., когда была зарегистрирована «Справедливая Россия», подал заявление о вступлении в неё. В том же, 2007 году, покинув ЛДПР, в партию справороссов вступил А. Митрофанов, на что Жириновский тогда заявил: «Я благодарен, что он ушёл». Г-н Левичев подчеркнул, что оба кандидата, участвовавшие в прошлых парламентских выборах, «вопросов у ЦИКа не вызвали».

– Снимать их с выборов из-за бредовых требований Жириновского мы не собираемся, – заключил депутат.

Он же предложил задействовать в текущей выборной кампании принятый на днях президентский проект о снижении проходного барьера в Думу с 7 до 5%.

– Страна не может ждать ещё пять лет, чтобы сделать очередной шажок в сторону демократии, – сетовал Н. Левичев… Может – решила «Единая Россия» и устами первого вице-спикера ГД О. Морозова предложила оппозиции за это время «нарастить политические мускулы».