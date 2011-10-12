Кремлёвскую модернизацию предложили китайцам

В ходе визита премьера Путина в Китай стало понятно, что наше правительство окончательно призналось в неспособности избавиться от некомпетентных и вороватых руководителей министерств и гигантских госкомпаний. Они победили всех, продолжают пилить бюджет, получая высшие госнаграды. А необходимую стране модернизацию спихнули китайцам.

Напомним, что в ходе визита стороны должны были подписать некий меморандум о сотрудничестве в области модернизации. В качестве позитивного примера член делегации, вице-премьер Жуков, рассказал, что китайцев всё же удалось уговорить принять участие в разработке нового дальнемагистрального самолёта и некоего тяжёлого вертолёта. Для специалистов понятно, что готовится сдача хоть и слегка устаревших, но всё равно уникальных технологий в авиастроении. К примеру, инженерно-конструкторскую группу по разработке суперавиадвигателя НК-93 уже вовсю переманивают на работу в Китай.

Так что через несколько лет точная копия дальнемагистрального Ил-96 и лучшего в мире по грузоподъёмности вертолёта Ми-26 будет собираться в Китае под маркой какого-нибудь СП. А ещё через пару лет в воздух поднимутся их аналоги, но уже с китайскими именами. Утверждать это позволяют факты, известные российским инженерам уже давно. К примеру, в рамках совместных работ с китайскими товарищами НПО «Звезда» им был продан без права воспроизводства космический скафандр «Сокол КВ‑2». Несмотря на договор, он был нещадно скопирован и без всякого стыда использован уже много раз – по сути, всеми китайскими тэйконавтами. На требование допустить наших инженеров на завод, чтобы уличить новых покорителей космоса в воровстве, ответом стало презрительное НЕТ. Мол, завод секретный и не с вашим туда свиным рылом.

По той же модели в Китае вовсю воспроизводят оборудование по электрообработке продуктивных пластов для интенсификации добычи полезных ископаемых (урана, нефти и воды). Очень интересуют китайцев бесшумный летательный аппарат и гирляндная электростанция. А также лазер нового поколения, который может использоваться для бурения твёрдых пород, резки металла на большом расстоянии, уничтожения торнадо и взрывоопасных материалов. Далее. Установки для подъёма нефти с глубины до 6 тыс. метров на любых искривлённых скважинах. Технологию можно использовать при добыче нефти в Арктике. Всё это не нужно «нашим» отраслевым министрам и предназначено для дарения Китаю. А теперь кое о чём посерьёзнее.

В июле этого года в Китае запущен первый реактор на быстрых нейтронах, построенный нашими специалистами. К такому типу реакторов много нареканий, но есть в нём и кое-что уникальное. Сошлюсь на недавний материал в «АН».

В Китае, естественно, знают про выдающиеся разработки уральского учёного Олега Садыкова (Патент РФ №2077159 «Способ производства… многофункционального катализатора (МФК). Этот самый катализатор был получен аккурат на реакторе БН-600 Белоярской атомной станции.

Для чего он нужен? Израиль приобретал МФК для лазеров и систем связи типа ШПС (широкополосная связь). США – для солнечных батарей NASА. Швеция и Франция – для авиационной и ракетной промышленности. Франция также собиралась закупить медицинскую модификацию МФК для лечения рака у президента Франсуа Миттерана. Все они хотели приобрести целиком всю технологию. Но технология не продаётся. Китайцам пришлось всего лишь купить ядерный реактор. По признанию специалистов, в случае получения на этом реакторе катализатора МФК, уже ничто не остановит их резкий прорыв вперёд во всех оборонных областях.

При этом, в отличие от наших воровских «вертикалей», китайских чиновников и министров, не задумываясь, расстреливают за воровство и коррупцию. Поэтому дела у Пекина идут всё лучше и лучше. А наши властители выделили на всю российскую науку на следующий год лишь чуть больше полутора миллиардов долларов. А на мифическое Сколково – аж четыре миллиарда. Да ещё зовут туда китайцев, чтобы делали нам модернизацию.

Так и хочется задать В. Путину наивный вопрос – а не пора ли выгнать в шею или отправить на строительство траншей в Сколково зажравшихся недоучек из министерских кресел? Да заполнить их людьми с настоящей инженерной репутацией? Быть может, и медицину не надо будет делать платной, и армию одевать «от Юдашкина» и сажать в итальянские броневички. А самолёты будем китайцам продавать, чтобы не стыдно было перед всем миром.

Напомню, что одну модернизацию, правда, под крышей США, мы уже пережили, когда Чубайс возил американских спецслужбистов в начале 90-х по нашим секретным заводам. Да так, что почти все они потом закрылись. Китайская модернизация уж точно поставит на остатках российской промышленности крест. При этом г-н Медведев очень хочет посмотреть на дела рук своих. Его помощник Дворкович порадовал нас на днях, что его кумир будет баллотироваться в президенты если не в 2018 году, то в 2024 точно. Согласно живой очереди, после Путина.

Уж не для того ли, чтобы продолжить свою модернизацию совместно с Папуа – Новой Гвинеей?