Византийские интриги кремлёвского «подковёрья»

То, что сказал Алексей Кудрин (не видит он себя, дескать, в новом медведевском правительстве), на самом деле подумали многие в окружении Путина. Например, Сечину да и Зубкову будет сложно устанавливать отношения с новым боссом. Очевидно, что так называемые статусные питерцы едва ли откажутся от управления стратегическими отраслями в экономике. Скорее всего, они будут убеждать Путина изменить свое мнение о персоне будущего премьера.

Говорили, правда, что начальник Минфина воспользовался данной ситуацией для того, чтобы «соскочить» в преддверии весьма серьёзных осложнений в экономике. Но это слухи. При этом очевидно, что увольнение Кудрина было одобрено Путиным и должно было подчеркнуть: премьер по-прежнему способен избавляться от старых друзей без сожаления. Аналогичная ситуация, напомним, складывалась и в 2007 году, когда уволенными оказались Виктор Иванов, Николай Патрушев и Виктор Черкесов. Они стали жертвами «войны спецслужб». Их вина заключалась в том, что они не реагировали на требования Путина прекратить «разборки».

Так что увольнение Кудрина может быть и реальным началом настоящего обрушения исполнительной вертикали в результате рискованного управленческого решения – пресловутой рокировки в 2012 году. Впрочем, показательная порка Кудрина Медведевым может иметь обратный эффект: консолидировать оставшихся путинцев вокруг премьера. Речь идёт прежде всего о тех из них, кто принимает участие в избирательной кампании «Единой России»: Виктор Зубков, Игорь Сечин, Сергей Нарышкин, Дмитрий Козак.

В сухом остатке: Путин устранился от ведения избирательной кампании «Единой России», выставив №1 списка Медведева. То есть поручил человеку, обласкавшему в свое время праволибералов и обвинившему единороссов в забронзовелости, повести их к победе на выборах. Посмотрим, как с таким тяжким моральным грузом единороссы справятся с избирательной кампанией БЕЗ ПУТИНА. Впрочем, подарив Медведеву на время выборов «Единую Россию», Путин немного рискует: вдруг президенту игрушка понравится?

При этом Путин еще на съезде оговорился, что премьерские перспективы Медведева зависят от успеха на выборах. Мол, станешь премьером лишь в том случае, если под твоим руководством ЕР получит абсолютное большинство. Надо сказать, что и Медведев ответил ему маккиавелевской любезностью, предложив «Единой России» выдвинуть Путина кандидатом в президенты РФ гораздо раньше начала президентской кампании. Тем самым подставил своего коллегу по «тендему» под серьёзный информационный удар. Премьер, как известно, поблагодарил за доверие, но не сказал ни слова о том, что действительно собирается баллотироваться.

В результате президент и премьер вызвали серьёзные перекосы в политической конструкции и спровоцировали реальное оживление в парламентской кампании. А если вернуться к отставке Кудрина, то Путин руками Медведева создал ему же серьёзного политического конкурента. А он этого и не заметил.