Сербы услышали о себе правду

Посол России в Сербии Александр Конузин устроил дипломатический скандал. Он прямо и без привычного европейского слюнтяйства довел до сербской общественности и руководства позицию нашей страны. Эксперты отмечают, что в его лице Москва впервые за долгие годы повела себя на международной арене так, как необходимо.

15 сентября Александр Конузин был приглашен на первый международный форум по безопасности в Белграде. Организаторы этого мероприятия решили проигнорировать проблему Косово. Там, на границе с Сербией, албанцы при помощи НАТО берут сейчас под свой контроль сербские контрольно-пропускные пункты. Разговор на форуме шел о проблемах безопасности в России. Когда А. Конузин обратил внимание на эту странную ситуацию, председательствующий серб Иван Вейвода грубо оборвал его и заявил, что наш посол «лоббирует интересы Кремля на Балканах». Похоже, сербские политики уже привыкли отстаивать интересы не своей страны, а НАТО. И такая ситуация показалась им недопустимой.

В ответ А. Конузин разразился очень эмоциональной речью. «АН» решили привести ее целиком:

«Я очень удивлен. НАТО, KFOR и EULEX планируют разместить косовских таможенников на пограничных пунктах на севере Косово и тем самым нарушить мандат Резолюции 1244 и решение СБ ООН от 2008 года. Но тут об этом не говорят ни слова. Есть ли здесь сербы!? Беспокоитесь ли вы о судьбе своих соотечественников? В этом зале нет никого, кого бы волновала судьба страны! НАТО и члены ЕС выступают против ваших национальных интересов, но вам нет до этого дела.

Вы говорите, Россия имеет здесь свой интерес? А какой интерес был у добровольцев, воевавших за вас? Да, у России есть интересы в этом регионе. У кого их нет!? Но интересы России совпадают с вашими. Мы будем защищать вашу землю, несмотря на то что некоторые сербы хотят, чтобы их родина оказалась под иностранным контролем. Эти люди продают свою промышленность кому угодно, лишь бы не русским. Хотя они понимают, что в этом случае она перестанет работать».

Заявление нашего посла раскололо сербское общество. Некоторые граждане Сербии заявляют, что А. Конузин повел себя недипломатично. Другие рады – наконец-то «находящиеся у власти предатели» услышали о себе правду.

От редакции «АН».

В нашей стране еще есть достойные люди, которыми мы можем гордиться. Обязательно посмотрите видеозапись этого выступления, проигнорированного российским телевидением, на нашем сайте argumenti.ru.