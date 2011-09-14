О роли обос…ного колеса в истории авиации

Предыдущий номер «АН» был подписан за два часа до авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибла вся хоккейная команда «Локомотив». Понятно, что молчать о причинах той трагедии мы не можем. К тому же сразу после нее из всех щелей, в том числе и с самого верха, на нас вновь полились потоки информационной мути.

Они состоят все из того же набора, своеобразной матрицы, к которой нас приучают уже двадцать лет: ветхость авиапарка, неэкономичность двигателей, отсутствие запчастей, отсутствие горючего, непрофессионализм пилотов. Когда эти банальности произносят телекомментаторы, их слова всегда сопровождаются видеорядом обломков самолетов с торчащими из них обгоревшими стойками шасси. Это напоминает умершую птицу, лежащую на земле кверху лапками. Психологи утверждают, что такая картинка, повторяемая на экране сотни раз, становится в сознании людей символом неизбежности смерти и покорности.

При этом на гостелевидении cлышны лишь странные комментарии. К примеру, в день похорон ярославских хоккеистов в дневных новостях С. Брилев дал слово никому не известной даме. Не стесняясь собственной необразованности, она заявила на всю страну, что региональных российских самолетов нет и нас спасут только боинги и эрбасы.

Невдомек этой даме, что все как раз наоборот. Американский и европейский авиагиганты делают дальние и среднемагистральные самолеты. Невдомек авторам и ведущим российского телевидения, что за сутки до их передачи – 9 сентября – совершил первый коммерческий рейс новенький региональный Ан-148, купленный воронежской авиакомпанией «Полет». Этот самолет на 80% российский, в остальном – украинский. То есть, по сути, отечественный. Не стоило бы им забывать и о «Суперджете-100». Он тоже летает, проходит обкатку, как любая новая машина. Не знает государственная телесерость и о региональном Ил-114. Его собирают в узбекском Ташкенте. Не знает и о региональном российском Ан-140. Хоть завтра на Казанском авиазаводе готовы начать выпуск регионального Ту-334, а на ульяновском – «средника» Ту‑204СМ. Всем этим замечательным машинам взлететь не дают.

В эти тяжелые дни был бы поистине обнадеживающей новостью для всей страны – первый полет воронежского Ан-148, с малошумными двигателями, обитыми кожей креслами, двумя туалетами и двумя кухнями. Вот бы подогнать к трапу в Питере телегруппу и опросить пассажиров после приземления. Но этого не делают и в тысячный раз показывают перевернутые и обгоревшие шасси Як-42.

Кстати, погибший под Ярославлем Як был сделан в 1993 году под жестким контролем американских авиационных специалистов специально для полетов по России американского посла в Москве Томаса Пикеринга.

Поэтому и не могут до сих пор найти техническую причину крушения. Воистину накануне очередных судьбоносных выборов нас озадачивают чем-то загадочным. При этом Саратовского авиазавода, где делали этот Як-42, давно нет. Он стерт с лица земли навсегда. А его инженеры, конструкторы, технологи и рабочие торгуют на рынке Саратова огурцами. Не такую ли судьбу готовят всем оставшимся авиазаводам?

Президент предупредил их – если не могут раскрутиться, будем закупать импорт. А знает ли наш президент-юрист, что гигант авиастроения «Эрбас» создан несколькими государствами, которые владеют им и поныне. По сути – это почти госкорпорация. При этом европейским авиаперевозчикам было вменено в обязанность покупать именно свои самолеты – чтобы «Эрбасу» раскрутиться. А знает ли он, что тот же «Боинг» получил от государства субсидии более чем на 4 млрд. долларов, чтобы создать прекрасный «Боинг-787 Дримлайнер»? Тоже – чтобы раскрутился. Деньги дают своим, а не чужим.

Нашим заводам раскрутиться не дают. Деньги, предназначенные для них, бесследно исчезают, разворовываются. Наши заводы топят со все нарастающей яростью. Топят жулики, не имеющие ни образования, ни капли патриотизма, – их имена мы называли десятки раз, а они сидят на «высоких» совещаниях как ни в чем не бывало. Разве Путин и Медведев не знают этого? Не может быть! А если знают, то почему довольствуются косметическими мерами?

…После похорон наших хоккеистов и отправки груза 200 еще в шесть стран мира рядового человека не покидает чувство стыда за страну. Оно сравнимо с тем, когда Борис Ельцин, будучи в США, будто бы как-то раз публично справил малую нужду на шасси самолета. Его наследники этот процесс, как видно, продолжают. В мутный водоворот, чьи истоки надо искать у того обос…го самолетного колеса, засасываются сегодня миллиарды бюджетных рублей и сотни человеческих жизней.

А на ум приходит только один вопрос – почему так?

P.S. 13 сентября премьер Путин поручил Минтрансу, Минрегионразвития и Минфину подготовить меры по господдержке закупок авиатехники в лизинг «без учета страны производителя». Сумма, на которую будет закупаться иностранная техника, оценивается в 3,5 млрд. долларов.

От такого удара российский авиапром не оправится уже никогда.

Тема закрыта.