5 декабря «АН» проверят карманы председателя ЦИК В. Чурова

Именно в этот день начнется подведение итогов выборов депутатов шестой (в новейшей истории) Государственной думы России. Подготовке к этому важному событию было посвящено прошедшее 12 сентября рабочее совещание председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Владимира Чурова с руководителями и главными редакторами СМИ.

Уже начало мероприятия обещало нечто интересное. Видимо, для того чтобы подчеркнуть особую демократичность предстоящих выборов, организаторы усадили некоторых журналистов на места, обычно занимаемые председателем и членами ЦИК. Таким образом, корреспондент «АН» на время совещания оказался в удобном кресле В. Чурова. А сами высокие чиновники «пошли в народ» – разместились в гуще пишущей и снимающей братии.

По сложившейся в последние годы традиции, выборы в Думу, в которых примут участие семь политических партий, будут совмещены с местными «плебисцитами». Это означает, что в день выборов, 4 декабря, в ряде регионов страны избиратели получат до 4 бюллетеней. Тем не менее, как обещает председатель ЦИК, предстоящее голосование пройдет спокойно – партии в течение последних четырех лет «непрерывно тренировались и готовились».

Судя по всему, активно тренировался и сам В. Чуров. По его словам, в этом году во всех субъектах Федерации будут массово применяться электронные комплексы для голосования. Чтобы развеять последние сомнения на их счет, председатель ЦИК предложил в прямом эфире «раскрутить до винтика эту машину».

– Я могу разложить все ее составляющие на столе, а затем снова собрать. Но не исключено, что останутся два-три лишних винтика. Если после этого машина не заработает, потренируемся еще, – немного устало шутит В. Чуров.

Видеосъемка разрешена Несмотря на то, что пока не все многочисленные избирательные участки оборудованы вебкамерами (работы производятся по графику), В. Чуров приветствует повсеместное проведение видеосъемки. На предстоящих выборах наблюдатели смогут принести видеокамеры и во время подсчета голосов снимать происходящее с любого места.

Тем не менее, несмотря на успокоительные заявления и легкий юмор, чувствуется: предстоящие выборы будут очень непростыми. Много замечаний у членов ЦИК вызывает позиция ряда СМИ, которые, по их мнению, не совсем честно проводят политическую агитацию. О накале пока скрытых страстей говорит и несколько нервная реакция В. Чурова на некорректно, по его мнению, заданные вопросы: «умный не спросит – дурак не поймет». Впрочем, для освещения выборов Центризбирком обещает организовать большой информационный центр. Для этого даже закроют местную столовую. Еще один независимый информационный центр откроется в Торгово-промышленной палате.

Самое интересное событие произошло в конце совещания. Чтобы подчеркнуть свою полную неангажированность, председатель ЦИК сделал важное заявление. Те СМИ, которые считают, что В. Чуров при подведении результатов выборов «достает из кармана заранее подготовленную бумажечку», приглашаются присутствовать на подведении итогов голосования – непосредственно рядом с председателем Центризбиркома.

– Я дам им возможность обыскать мои карманы, а также посмотреть, как происходит голосование на компьютере в моем кабинете. Если они откажутся – об этом будет проинформирована широкая общественность, – уверенно заявил В. Чуров.

Понятно, что 5 декабря в карманах председателя ЦИК не будет никакого компромата – это простая фигура речи. Тем не менее «АН» принимают вызов и просят включить их в список допущенных до «пиджака Чурова».