Визит Дамы Треф

Очевидно, что именно премьер Путин является основным ньюсмейкером в России. Например, вступление в ВТО, против которого он высказался, затягивается по причине того, что в бюджете рабочей группы по ведению переговоров нет средств на перевод протокола на русский язык. А в нем содержатся обязательства российской стороны в случае вступления в эту организацию.

Приехавший в Россию после шестилетнего перерыва британский премьер Дэвид Кэмерон именно с Путиным решал основные содержательные вопросы своего визита, а не с президентом. С ним британец лишь зафиксировал, что Лондон и Москва никак не решат проблему Литвиненко – Лугового.

Правда, команда Медведева пыталась вывести британцев на разговор об инвестициях, однако конкретики не получилось.

Источники отметили, что встреча с президентом в корне отличалась от беседы с премьером. Медведев сразу сократил дистанцию, вел себя подчеркнуто радушно, даже наткнувшись на неразрешимые противоречия (по Луговому, в частности). Путин держался подчеркнуто уверенно и расслабленно. При этом британский премьер был несколько напряжен, пытаясь отрабатывать политическую составляющую своего визита. Отметим, что перед визитом истеблишмент Великобритании буквально навязал Кэмерону линию поведения, направленную на сохранение жесткой позиции по отношению к России.

Было очевидно, что Кэмерон уже высказал свое неудовольствие политикой Москвы Медведеву. Так что Путину достался визитер, сохраняющий более или менее взвешенную позицию и прекрасно понимающий практическую выгоду увеличения товарооборота между странами.

Однако решить принципиальные вопросы разногласий между Россией и Великобританией, несмотря на «рабочую атмосферу» и прочий дипломатический политес, не удалось. Британские компании по-прежнему будут испытывать серьезные затруднения при развитии бизнеса в России, а Британский совет едва ли сможет вернуть былой уровень активности. Накануне парламентской и президентской кампаний это было признано неуместным.

При этом обсуждались проблемы российской диаспоры в Лондоне: политической и экономической эмиграции. Путин, как говорят, пытался выяснить, насколько Лондон заинтересован в поддержке этой части российской оппозиции. Выяснить это не удалось. Лондон держит в секрете, насколько эта часть российской эмиграции будет задействована, прежде всего – в финансовом смысле при подготовке и проведении выборов 2011–2012 годов.