Президента страны и всех депутатов сможет выбрать один человек

Поправки, касающиеся отмены порога явки, - понятные поправки, - заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. Он поддержал проект еще на этапе его обсуждения в профильном комитете по конституционному законодательству и госстроительству.

Оппозиционеры же считают, что показатель явки отменять «ну никак нель­зя». Особенно если учесть, что недавно было устранено еще одно ограничение - графа «против всех». В частности, Александр Чуев («Родина») убежден, что упразднение порога явки в корне изменит отношение избирателей к самому выборному процессу.

- Люди перестанут воспринимать выборы как выборы. Когда им станет понятно, что и без их прихода к избирательным урнам выбор будет сделан, явка без сомнения снизится. Мы получим ситуацию, в которой политическая партия-победитель будет не выбираться людьми, а фактически назначаться избиркомом.

По общему мнению лидеров оппозиционных партий, отмена минимального порога явки избирателей исказит результаты выборов, превратив их в фарс.

Председатель ГД прежних созывов Геннадий Селезнев заявил, что ни в одной прогрессивной стране парламент не формируется при участии ничтожного количества избирателей. В ответ Владимир Плигин (ЕР), председатель Комитета по конституционному законодательству, призвал не доводить критику до абсурда. И не убеждать, что одним голосом будет избираться федеральный парламент страны.

Сейчас минимальный порог явки на региональных выборах составляет 20% от числа внесенных в списки избирателей. А в особых случаях - выборов президента и в Госдуму - целых 50%. Кстати, по данным Центризбиркома, в выборном законодательстве большинства стран таких ограничений нет вообще. Хотя, по мнению главы ЦИК Александра Вешнякова, отмену порога явки на выборах россияне могут расценить и как попытку власти упростить себе жизнь. Вместе с тем он убежден, что принятие такой поправки ничего радикально не изменит. «ЦИК будет проводить информационно-разъяснительную работу. Чтобы каждый избиратель знал о выборах и активно в них участвовал», - заверил Вешняков.