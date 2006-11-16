На Западе боятся российских денег

В последнее время в политических кругах Запада разгорается дискуссия на тему, стоит ли пускать к себе российские деньги. С одной стороны, капиталы, инвестированные в экономику западных стран, придадут им импульс дальнейшего развития. С другой, дать им «зеленый свет» - значит признать законным все, что происходило в России в 1990-2000-х годах и вызывало далеко не однозначную реакцию.

Впрочем, за «моралистскими» сомнениями западных деятелей на эту тему обычно скрываются вполне корыстные мотивы. За то, чтобы не мешать «легализации» российских капиталов на Западе, выступают страны «старой» Европы и США (куда обычно и идут российские капиталы). Против - «новая» Европа (куда россияне не торопятся вкладывать свои деньги). На словах же «староевропейцы» аргументируют свою позицию тем, что приход российских денег в Европу усиливает зависимость России от Запада, вынуждая ее саму действовать в унисон со «старой» Европой. «Младоевропейцы» же заявляют в подобных дискуссиях о «колониальных» устремлениях Российской «империи», которая хочет вернуть свое прежнее влияние в ранее зависимых странах.

Наиболее радикальную позицию среди «младоевропейцев» занимает Польша. Она не хочет пускать в Европу не только российские капиталы, но даже и российские энергоносители, пока РФ не подпишет неприемлемую для себя Европейскую энергетическую хартию. По ней мы должны будем допускать иностранный бизнес к своим сырьевым ресурсам наравне с российским. Поляки также жалуются на то, что РФ не хочет покупать их овощи и мясо, забывая при этом, что и в Европе их сельскохозяйственной продукцией никто не интересуется. А еще они хотят строительства «газовой» ветки от газопровода на дне Балтийского моря, который скоро начнут прокладывать из России в Германию.