Губернаторы меж двух огней

В Кремле прошел ряд встреч с губернаторами в связи с выборами в 14 регионах, предстоящими 11 марта 2007 года. Только за последние дни октября и пару дней ноября один из помощников президента встретился с мурманским губернатором Ю. Евдокимовым, орловским Е. Строевым, ставропольским А. Черногоровым и главой Коми В. Торлоповым. Наибольшие проблемы для них вызывали попытки одного из руководителей администрации объяснить губернаторам, что они должны помогать только «Единой России». Ей же - и весь административный ресурс.

Губернаторы возражали, что в связи с новой линией президента они готовы в равной мере поддерживать и «Единую», и «Справедливую Россию». Мол, если не станут помогать последней, то опасаются быть непонятыми Президентом РФ. Против такой постановки вопроса в Кремле аргументов не находили, и дело доходило до «разговоров на повышенных тонах».