В декабре Кремль присоединит аграриев к «Единой России»?

Уже 4 месяца в Кремле обсуждается план присоединения к «Единой Рос­сии» Аграрной партии Рос­сии (АПР). Аграрии не случайно избраны на эту роль: если главы колхозов или совхозов по всей стране соберут односельчан и скажут, что «теперь мы голосуем» не за АПР, а за «Единую Россию», то «партия власти» может получить заметную прибавку голосов.

Этот план столь заманчив для единороссов, что их генсек В. Во­ло­дин 9 ноября не удержался и вы­дал «партийную тайну»: «После съезда 2 декабря к нам вольется АПР». Впрочем, председатель АПР В. Плотников заявил «Аргументам неделi», что «АПР не собирается присоединяться ни к «Единой России», ни к «Справедливой России», ни к КПРФ. Никаких переговоров об этом я не вел и вести не собираюсь. Присоединиться к кому-то - это значит ликвидировать АПР. А мы будем участвовать в выборах-2007 самостоятельно».

Однако член правления АПР Н. Харитонов заявил «Аргументам неделi», что, «как мне рассказывают наши партийцы, Плотников ведет с «Единой Россией» кулуарные переговоры. В Новосибирске даже меня приглашали вступать в «партию власти». А в других регионах многих аграриев попросту заставляют вступать в «Единую Россию», идет колоссальное давление со стороны администрации. Многих членов АПР, которые работают главами районов, сельсоветов, больниц, школ местные администрации просто загоняют в «Единую Россию». Делегатов на съезд могут отмуштровать губернаторы (они же все состоят в «Единой России»). Ведь мы очень сильно зависимы: то кредиты, то горючее, то семена. Многие региональные отделения стали карманными у губернаторов. Наша беспредельная ущербность заставляет самих себя душить собственными руками», - объясняет член правления АПР возможное поглощение его партии единороссами.

По данным Харитонова, этот вопрос рассмотрят уже на пленуме АПР во второй декаде декабря. «Конечно, это приведет к расколу. Сильные парторганизации, которых раз-два и обчелся, будут против, а остальных можно заставить. Северокавказские регионы могут проголосовать «за», они очень зависят от административного ресурса».

Вероятность поглощения АПР единороссами усиливает и тот факт, что сторонники присоединения к «Справедливой России» были исключены из АПР еще в сентябре 2005 года (главный спонсор АПР А. Чепа и глава владимирского отделения Г. Чуркин). А оставшиеся противники присоединения к «Единой России» будут агитировать за объединение с КПРФ.

Поэтому, выбирая между единороссами и коммунистами, аграрии вполне могут предпочесть «партию власти». «Я пойду только с КПРФ. Я обречен быть с обманутым народом до конца. Но большинство лидеров АПР, хотя и готовы быть союзниками коммунистов, однако вступать в КПРФ не пойдут», - признает Н. Харитонов.