«Третью ногу» постигла «краткосрочная госпитализация»

Как уже писали «Аргументы неделi», для того чтобы обеспечить «Единой России» 50% на выборах-2007 и приструнить мироновскую «Справедливую Россию», в Кремле вынашиваются планы создания «третьей силы». Эта «третья нога» власти должна будет озвучить те же лозунги, что и «Справедливая Россия», но одновременно резко критиковать партию С. Миронова, создавая на «левом фланге» атмосферу постоянных конфликтов, склок и расколов. «Единая Россия» при этом будет сохранять образ единственной серьезной партии.

А когда есть такой спрос, тут же появляется и предложение. 13 ноября прошла первая презентация «объединения пяти партий». Правда, одна из них (социал-демократы) уже месяц как ликвидирована Минюстом. Вторая - Партия возрождения России Г. Селезнева - юридически существует, но в этом году не участвовала в выборах ни в одном из 18 региональных парламентов. А еще две - Народная партия Г. Гудкова и Партия соцсправедливости А. Подберезкина - участвовали лишь по одному разу, причем обе заняли последние места с 1% голосов. Лишь одна из заявленных пяти партий - «Патриоты России» Г. Семигина - участвовала в этом году в выборах в 14 из 18 регионов и даже смогла в одном из них набрать более 7%. Однако как раз никого из «Патриотов России» на «объединительной пресс-конференции» журналисты и не увидели.

«Семигин не смог принять участие в пресс-конференции по состоянию здоровья. Его визит к врачу закончился краткосрочной госпитализацией, и он не в том состоянии, чтобы предстать перед журналистами», - объяснил ситуацию г-н Гудков. Впрочем, он все же проговорился о том, почему г-н Семигин «госпитализировался» и не стремится объединяться с политическими карликами: «Нам известно о консультациях «Патриотов России» с лидером движения «За достойную жизнь» С. Глазьевым».

Источник «Аргументов неделi» в окружении г-на Глазьева подтвердил факт переговоров, однако уточнил, что «пока договориться не получается, так как Семигин хочет быть первым. Глазьев ведет переговоры и со «Справедливой Россией», но там, как это ни странно, палки в колеса активно вставляет председатель «Родины» А. Бабаков».