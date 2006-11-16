Кто вы, мистер Гейтс?

Таким образом, еще раз получил подтверждение тезис о том, что «лучшие люди нашего времени являются выходцами из разведки». Не будем указывать пальцем на автора тезиса. Но он, по сути, прав - наступила эпоха, когда полководцы не нужны. Все больше пользуются спросом те, кто знает правила тайных операций. Слишком многое зависит от умения осуществлять тайные акции с помощью политических диверсантов и агентуры влияния.

Роберт Гейтс в этой связи, пожалуй, оптимальная фигура. Аналитик-советолог, имеет докторскую степень в области истории СССР и России. Хорошо знает российское руководст­во периода Горбачева-Ельцина. Вырос с должности работника младшего уровня в ЦРУ до директора ЦРУ. В качестве заместителя директора ЦРУ при Рейгане руководил усилиями Америки по изгнанию советских сил из Афганистана. В 1991 году был назначен шефом ЦРУ и оставался на этом посту до 1993 года, специализируясь на Ближнем Востоке и Советском Союзе. А что за это время произошло в его подведомственных регионах, хорошо известно.

Развал СССР

Знаток советской истории Роберт Гейтс, находясь во главе ЦРУ, умело воспользовался отходом последнего руководства СССР от идеологических и психологических стереотипов. Он предложил начать с ним «оперативный флирт» через М. Горбачева и председателя КГБ В. Крючкова. В результате переговоров США-СССР об оборонительном во­оружении космического размещения в феврале 1987 года тов. Горбачев объявил о готовности СССР заключить сепаратный договор по резкому сокращению ракет средней дальности и уничтожению ядерного оружия.

В декабре 1987 года в вашингтон­ском ресторане «Мэзон Бланш» состоялась и первая встреча начальника совет­ской внешней разведки В. Крючкова и заместителя директора ЦРУ Роберта ­Гейтса. Менее чем через год - в октябре 1988 г. - г-н Крючков становится Председателем КГБ СССР. Загадочное, на первый взгляд, назначение. Особого смысла менять в то время В. Чебрикова на таком посту не было. Он был и секретарем ЦК КПСС, Председателем Комиссии ЦК по правовым вопросам. Могли быть и другие кандидаты на пост Председателя КГБ, как из партийного аппарата, так и из самого Комитета. Но был назначен В. Крючков. Почему?

Торговля шпионами

Известно, что на период пребывания Гейтса у руля ЦРУ приходится массовое разоблачение в СССР американских агентов, внедренных в ряды ГРУ и КГБ. Это - Поляков, Вареник, Мартынов, Поташов, Толкачев, Чернов, Баранов и др. Многих из них расстреляли, что и послужило демонстрацией исключительной результативности претендента на пост Председателя КГБ СССР. Правда, к моменту ареста все, что они знали, успели «слить» американцам и фактически к окончанию холодной войны прежней ценности не представляли. Похоже, что сделавших свое дело агентов Гейтс коварно использовал как отработанный материал. Он превратил бывших шпионов в разменную монету на рынке международной политики, с выгодой для себя сдавая использованный товар бывшему противнику в лице г-на Крючкова.

В результате пост главы КГБ занял В. Крючков. А Р. Гейтс становится Директором ЦРУ и Директором центральной разведки США. Можно ли сделать предположение, что именно эти рандеву сделали их первыми лицами в спецслужбах? Почему бы и нет: для возможной последующей согласованности и скоординированности взаимное доверие было наипервейшим условием. А помните - сколько советских агентов провалилось в то время в США?..

Очередная встреча директора ЦРУ Гейтса и Крючкова состоялась уже в Москве в бывшем кабинете Андропова. В результате в феврале 1990 года между штаб-квартирой советской разведки в Ясенево и штаб-квартирой ЦРУ в штате Вирджиния была установлена секретная телефонная линия. Через некоторое время между ЦРУ США и КГБ СССР было заключено соглашение о совместном проведении исследований в области психотроники.

Но «оперативник» Гейтс в ходе встреч с генералом Крючковым, видимо, решал и другие задачи. Скорее всего - пытался его вербовать. Не случайно летом 1991 года, после нескольких встреч с Гейтсом, председатель КГБ Крючков выступил на закрытом заседании Верховного Совета с речью «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». Он разоблачал перестроечные реформы как «заговор ЦРУ». Он сделал это после встреч с Гейтсом, что звучало как косвенное признание наглых попыток склонения к вербовке со стороны американца, ставшего сегодня министром обороны США.

А тогда, не добившись своей цели, директор ЦРУ переориентировал возможности своей разведки на других. Во время августовского путча 1991 года ЦРУ предупредило президента РСФСР Б. Ельцина о готовящемся перевороте. В результате начались аресты членов ГКЧП, застрелился министр внутренних дел СССР Пуго, арестованы Крючков, Язов, Тизяков, Янаев, Болдин, Варенников, Стародубцев, Шенин. Указом Ельцина был приостановлен выход ряда изданий КПСС и снесен памятник основателю ВЧК Ф. Дзержинскому. Капитуляция сверхдержавы стала фактом.

Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс перед возвращением в США после визита в новую Россию прошел парадным шагом по Красной площади. Перед камерами западных корреспондентов он заявил: «Здесь, на площади, возле Кремля и Мавзолея, совершаю я одиночный парад победы. Мы хорошо понимали, что Советский Союз ни гонкой вооружений, ни экономическим давлением, ни тем более силой не возьмешь, его можно было взять, только организовав взрыв изнутри».

А в октябре 1992 г. Гейтс стал первым директором ЦРУ, переступившим порог Московского Кремля. Там у него состоялась встреча с российским президентом Б. Ельциным и директором российской Службы внешней разведки Е. Примаковым.

В результате искусства интриги, которой, видимо, в совершенстве владеет Гейтс, американцы получили позднее такие уступки, как выдачу спецтехники в посольстве США в Москве.

ВЫВОДЫ

1. Ожидать в ближайшем будущем серьезных изменений в отношениях США и России не следует, хотя многое будет зависеть от развития отношений между Гейтсом и российским коллегой Ивановым.

2. Продвижение НАТО на Восток будет продолжаться, как и оказание тайной поддержки «оранжевых» революций на постсоветском пространстве.