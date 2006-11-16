Наш саммит круче

Недавняя встреча В. Путина и А. Лукашенко длилась не менее 4 часов. Говорят, разговор вышел тяжелый. Но г-н Путин все же сказал своему белорусскому коллеге важные слова. Говорят, что он посоветовал батьке не обращать внимание на то, что о нем пишет российская пресса. Это не козни Кремля. Москва хочет продолжать работать только с ним. Но нужно прибиться к какому-то берегу.

Еще одна приятная новость. Юбилейный саммит руководителей стран СНГ пройдет все же в Минске. Ранее были слухи о его переносе в Астану. Так что слухи о кончине союзного государства оказались преувеличенными. Но вопрос о единой валюте и цене на газ так пока и «завис». По крайней мере, до 31 декабря.

Что касается продажи «Газпрому» контрольного пакета «Белтрансгаза», то Минск вновь озвучил старое предложение. В обмен он хотел бы получить в России газовое месторождение, которое покрыло бы потребности Белоруссии в топливе. Но пока все готовятся к саммиту. Есть большое желание продемонстрировать единство стран СНГ на фоне саммита стран НАТО в Риге 28 ноября.