Чья же столица?

Планы замены мэра Москвы Ю. Лужкова на некую менее влиятельную, но более послушную фигуру в Кремле лелеют уже лет семь. Их то откладывают в долгий ящик, то опять «оживляют» и начинают обсуждать с новой силой. Сначала (в 1999-2001 годах) конфликт протекал в русле известного противостояния «Отечества» с «Единством». Потом (в 2002 году) Кремль руками СПС хотел внести в Думу законопроект, запрещавший г-ну Лужкову выдвигаться на третий срок. В 2003 году с подачи Кремля на выборах москов­ского мэра был выдвинут банкир А. Лебедев. В первой половине этого года критика москов­ского мэра был осуществлена Общественной палатой, вовсе не случайно увлекшейся проб­лемами Южного Бутово.

Новый «накат» готовится уже сейчас: удар может быть нанесен по близким ему бизнесменам. Глава Роскультуры М. Швыдкой активизирует критику в адрес мэра на тему «сноса памятников культуры» и т.д. Параллельно тем представителям окружения президента, которые проявляют лояльность г-ну Лужкову, предлагают выгодные назначения в сырьевых регионах, а на телевидении усиленно раскручивается полпред в ЦФО Г. Полтавченко, считающийся одним из кандидатов на пост мэра Москвы.

Видимо, чувствуя это давление, московский мэр в первых числах ноября встретился с президентом РФ, предложив ему реализовать ряд крупных социальных проектов. Они большей частью финансировались бы за счет московского бюджета, но освещались СМИ как одно из направлений «реализации национальных проектов» президента РФ. Мэр также отметил, что готов исполнить и пожелания президента на тему застройки района снесенной гостиницы «Россия», который находится в нескольких десятках метров от Кремля. Говорят, что в обмен он высказал предложение подать заявление президенту о переназначении на пост мэра. Президент будто бы не дал определенных ответов, так как в некоторых вопросах еще «предстоит разобраться», и предложил «работать дальше».