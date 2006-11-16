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Слуги народа становятся умнее

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Слуги народа становятся умнее
В. Володин

Большинство по­правок, подготовленных к этому этапу обсуждения, инициированы именно правительством. А депутаты уже поддержали их в ходе предшествующего обсуждения. Особенность документа состоит в том, что сумма в 350 миллиардов рублей выделена на реализацию национальных проектов. Учтены также интересы дорожного строительства, модернизации транспортных схем и субсидий по электрообеспечению регионов. Бюджет-2007 поддержал 341 депутат, против голосовали 73.

Тем же днем законодателями были рассмотрены поправки в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации. Они отменяют спецномера на автомобилях парламентариев. Разработчиками проекта являются представители думского руководства: Борис Грызлов, Олег Морозов, Вячеслав Володин, Владимир Пехтин и другие единороссы. По их общему мнению, преимущество на дорогах должны иметь только машины оперативных служб.

- Это решение инициируется ЕР. Но мы увидели, что оно поддерживается и другими фракциями, - сообщил вице-спикер Думы Вячеслав Володин (ЕР).

По его словам, другая категория обладателей спецатрибутики должна быть представлена только «высшим госруководст­вом и охраняемыми лицами». К ней Володин отнес президента, председателя правительства и руководителей обеих парламентских палат. А также председателей Верховного, Кон­ституционного и Высшего арбитражного судов и Генерального прокурора. Особо охраняемые лица, по информации Володина, - носители гостайн и бывшие председатели правительств - являют собой достаточно немногочисленный круг. «Речь идет примерно о двадцати представителях».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что проблема со спецсигналами имеет криминальные предпосылки:

- Криминальные структуры перекупают эти номера. И милиции вообще тяжело определить, депутат ли в служебной машине...

По информации г-на Жириновского, коррупционные тарифы за использование федерального номера дорастали до 50 000 долларов. Главный либерал-демократ считает «лишним» и использование спецномеров на личных авто. Ими пользовались многочисленные родственники депутатов. Новый закон отменит и эту норму.

 

 

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