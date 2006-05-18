Чья очередь в НАТО?

ОТНОШЕНИЯ России с Соединенными Штатами Америки продолжают охлаждаться. Вашингтон все более отчетливо дает понять Москве, что не будет учитывать наши интересы на территориях бывшего СССР. Это заметно проявилось в Вильнюсе, где вице-президент США Дик Чейни сделал ряд резких выпадов в адрес Кремля. Говорят, что он уведомил президента Украины Виктора Ющенко о том, что президент Джордж Буш принял политическое решение о принятии Украины в НАТО до 2008 года. Заявку Киева на членство в НАТО можно ожидать в ноябре, на саммите этой организации в Риге.

Следствием этого решения уже стал отказ Ющенко подписать документ о вступлении в единое экономическое пространство стран СНГ. И второе: произошел фактический пересмотр властями Украины своей концепции национальной оборонной безопасности в пользу НАТО.

Что может противопоставить Кремль? Варианты, как говорят, есть. «Газовый» намек уже был. Но остается и внутриукраинский фактор – резкое неприятие НАТО в Крыму и восточными областями страны.

Радикалы, близкие к российскому руководству, даже предлагают пойти на разрыв договора о дружбе с Украиной. Тогда Крым автоматически станет спорной территорией, хотя это и будет означать долговременный разрыв с Западом.

Положение в Крыму уже накаляется. Оно станет еще более нестабильным, если правительство Украины возглавит Юлия Тимошенко. Грызня начнется и среди правящих элит Киева. Но последнее слово скажет народ. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет поставлен на всенародный референдум.