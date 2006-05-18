Я ПРИДУ ДАТЬ ВАМ ВСЕ

Экс-премьер Михаил Касьянов, который уже почти полтора года безуспешно «раскручивается» как оппозиционный политик, на этой неделе съездил в Брюссель – выступить на конференции «Геополитика энергетической безопасности». Так уж исторически сложилось, что многие российские оппозиционеры со времен князя Курбского ищут себе поддержки не столько на Родине, сколько на Западе. Михаил Михайлович в этом отношении исключением не стал.

ПРЕЖДЕ чем объявить в марте прошлого года о своем желании заниматься политикой и готовности баллотироваться в президенты, Касьянов почему-то съездил в США. С кем он там встречался, толком неизвестно, но сам по себе факт – символичен. А в октябре в интервью английской Guardian экс-премьер порадовал западную публику, встревоженную высокими ценами на энергоносители, заявлением о необходимости радикально снизить цены на нефть до 20-25 долл. за баррель. Касьянов даже предложил направлять все дополнительные доходы, которые получает Россия от нынешних цен, на строительство новых трубопроводов, чтобы залить Европу «черным золотом» и тем самым сбить цены. Это уже была не реплика по экономике, а прямая заявка на должность «ющенко-саакашвили» в России.

И вот теперь – Брюссель. Какая проблема в отношениях с Россией больше всего сейчас заботит евродепутатов и евробюрократов? Конечно, экспансия «Газпрома», энергично настаивающего на своем праве владеть сбытовыми предприятиями в Европе, участвовать в процессе ценообразования на европейском газовом рынке. А также зимняя «газовая война» России с Украиной. Судя по брюссельскому выступлению Касьянова, на вопрос возможных западных спонсоров: «Что вы сделаете для нас, когда станете президентом России?» экс-премьер, как в известном анекдоте, решил ответить: «Все!»

При этом Касьянов оказался в довольно сложной ситуации. Ведь невозможно игнорировать очевидные успехи российского правительства и «Газпрома»: и запуск проекта строительства Северо-европейского газопровода, и недавно заключенный договор об обмене активами между российскими и немецкими газовиками. Касьянов и не игнорировал: «Если судить по объемам поставок энергоносителей, заявляемым коммерческим планам и проектам, то сотрудничество развивается весьма успешно». Но тут же начинает искать и, естественно, находит проблемы. Мол, новые проекты не отвечают критериям экономической эффективности, в России расцветает «энергетическая ксенофобия» (т.е. зарубежным компаниям на позволяют хозяйничать на наших месторождениях) и т.д. и т.п.

Естественно, решение об ограничении поставок на Украину, принятое в связи с отказом киевского руководства подписывать договор на выгодных России условиях, объявлено Касьяновым «большой ошибкой». Имеет право экс-премьер на собственное мнение. Но дальше начались откровенные передергивания: «Без сомнения, такое одностороннее решение российской власти напоминает холодную войну, но даже во времена холодной войны такие решения не принимались». Причем тут холодная война, если «Газпром» восстановил подачу газа в полном объеме даже после того, как украинцы начали несанкционированно отбирать газ? Касьянов тут явно перестарался. Но аплодисменты евродепутатов сорвал – а это, видимо, для него было главным.

Причиной того, что Россия так «плохо себя ведет», Касьянов назвал «отход от демократии». И подытожил: нормальный диалог с западными партнерами возможен, только «когда наша страна вернется к ценностям демократии и рыночной экономики». Прозвучало это так: помогите мне стать президентом России, я вновь ее отдемократизирую, при мне все будет, как при Ельцине. Это значит: не будет больше «диктата», никакой самостоятельной позиции России и ее «Газпрома», все сдам, все положу на «алтарь демократии». Как на блюдечко с голубой каемочкой.