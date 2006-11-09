По итогам выборов в Конгресс США впервые с 1994 года большинство оказалось за демократами. Республиканцы также утратили контроль над сенатом, и даже большинство победивших губернаторов оказались демократами. Нынешний успех серьезно воодушевит демократов перед президентскими выборами-2008: теперь у них есть все основания считать, что в настроениях американцев произошел перелом.

Эксперты расценивают победу демократов как начало президентской кампании Хиллари Клинтон, победившей на выборах в сенат с результатом в 70%. Ведь в том, что именно супруга бывшего президент Билла Клинтона станет кандидатом в президенты от демократов, нет никаких сомнений. Именно Хиллари собрала 60% всех средств, привлеченных демократами на нынешнюю избирательную кампанию. Кроме того, такой кандидат в президенты необычайно активизирует женский электорат, и без того симпатизирующий демократам.

Теперь сенаторы и конгрессмены заблокируют все предложения Буша об увеличении расходов на войну в Ираке и на развитие космической отрасли, не дадут снижать налоги в интересах близких к Бушу крупных сырьевых корпораций.

Кого республиканцы противопоставят столь сильному демократическому кандидату, пока не ясно. Не исключено, что им может стать губернатор Флориды Джеб Буш (брат президента). В качестве «противоядия» против Хиллари кандидатом от республиканцев также может стать женщина - Кондолиза Райс, которая привлечет голоса испаноговорящего электората, традиционно голосующего за демократов.

Победа демократов в США

Чем это обернется для России?

Директор Центра политических исследований и консалтинга Андрей Федоров:

- Для России американские демократы ничем не лучше республиканцев. Демократы усилят критику РФ за «отступление от демократии» - назначение губернаторов, «отсутствие» свободы прессы и независимости судей. Положительным моментом для России может стать лишь большая уступчивость проигравшего Дж. Буша на переговорах с В. Путиным в Ханое 18 ноября на тему вступления России в ВТО. Даже проигравший Буш, которого в США окрестили «подбитой уткой», не согласится на вступление РФ в ВТО, если Путин не поддержит резолюцию о введении хотя бы минимальных санкций против Ирана (например, банковских). Но у России есть «резервный вариант» и на этот случай: во время недавнего визита в Иран президент Белоруссии А. Лукашенко вполне мог договориться, что в случае введения санкций против Ирана российское оружие пойдет туда через Белоруссию.