Либералам выставили «адвокатскую тройку»… и «примкнувшего к ним» В. Познера
№ 27(27) от 09.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Объединение правых сил опять захлебнулось. Хотя лидеры СПС и заявляли о слиянии с ликвидированными Минюстом Республиканской партией В. Рыжкова и партией «Развитие предпринимательства» И. Грачева. Чтобы никому не было обидно, у объединенной партии запланировали 8 (!) сопредседателей: В. Рыжков, В. Зубов, В. Лысенко (от республиканцев), Н. Белых, Л. Гозман, Б. Немцов, Б. Надеждин (от СПС), И. Грачев.
Теперь же В. Рыжков жалуется в кулуарах, что «устные договоренности об объединении достигнуты 2 месяца назад, но с тех пор ничего не происходит». «Яблоко» же и вовсе ни к какому объединению не готово.
На этом фоне в Кремле уже созрел план создания новой либеральной партии. Во главе существующей пока только юридически «Свободной России» вместо малоизвестного А. Рявкина станут такие популярные деятели, как П. Астахов, Г. Резник, М. Барщевский и В. Познер. Лидеров «актуальных правых» уже окрестили «адвокатской тройкой». Недаром, получается, адвокат Астахов столько времени вел популярную телепередачу! Якобы уже разработан и план «раскрутки» лидеров «новых правых» как «честных интеллектуалов» в противоположность «политикам-болтунам вроде Немцова и Явлинского». Что касается финансирования, то у «Свободной России» уже есть бизнесмен К. Бабкин (владелец завода «Россельмаш»), спонсорами станут и лояльные Кремлю олигархи.
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