Либералам выставили «адвокатскую тройку»… и «примкнувшего к ним» В. Познера

Объединение правых сил опять захлебнулось. Хотя лидеры СПС и заявляли о слиянии с ликвидированными Минюстом Рес­публиканской пар­тией В. Рыж­кова и партией «Раз­витие предпринимательства» И. Грачева. Чтобы никому не было обидно, у объединенной партии запланировали 8 (!) сопредседателей: В. Рыжков, В. Зубов, В. Лысенко (от республиканцев), Н. Белых, Л. Гозман, Б. Нем­цов, Б. Надеж­дин (от СПС), И. Грачев.

Теперь же В. Рыжков жалуется в кулуарах, что «устные договоренности об объединении достигнуты 2 месяца назад, но с тех пор ничего не происходит». «Яблоко» же и вовсе ни к какому объединению не готово.

На этом фоне в Кремле уже созрел план создания новой либеральной партии. Во главе существующей пока только юридически «Свободной России» вместо малоизвестного А. Ряв­кина станут такие популярные деятели, как П. Астахов, Г. Резник, М. Барщевский и В. Познер. Лидеров «актуальных правых» уже окрестили «адвокатской тройкой». Недаром, получается, адвокат Астахов столько времени вел популярную телепередачу! Якобы уже разработан и план «раскрутки» лидеров «новых правых» как «честных интеллектуалов» в противоположность «политикам-болтунам вроде Немцова и Явлинского». Что касается финансирования, то у «Свободной России» уже есть бизнесмен К. Бабкин (владелец завода «Россельмаш»), спонсорами станут и лояльные Кремлю олигархи.