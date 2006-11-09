Янукович ставит на ЕС, а «ющенковцы» – на США
№ 27(27) от 09.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Недавно премьер В. Янукович урегулировал проблемы с Россией (цена на газ определена в приемлемом для обеих стран размере 130 долларов за 1000 м3). И теперь Янукович озаботился... улучшением отношений с Западом. И это несмотря на его яркий «антиоранжевый» образ. Причем ставку премьер делает на улучшение отношений с ЕС. Он будет всячески выступать за европейскую интеграцию Украины, одновременно «выбивая» кредиты на «приближение Украины к европейским стандартам».
Украинский премьер также будет заявлять и о возможности проведения референдума по НАТО через 3-4 года. Так как сейчас «общественное мнение Украины не готово к вступлению». А на проведение работы с населением Янукович также будет требовать финансовой помощи.
На роль приемлемого для Запада переговорщика Януковича подтолкнул сам президент Ющенко. В последнее время начался процесс выталкивания ющенковских «западенцев» не только из украинской экономики, но и из сфер обороны и внешней политики. Сближаясь с бывшими оппонентами, Ющенко надеется, что его оставят в украинской политике и после того, как он проиграет следующие президентские выборы.
Тем временем оставшиеся же не у дел «ющенковцы» все больше уповают на поддержку со стороны США и просят увеличить финансирование «оранжевых». Они всячески демонстрируют Америке, что являются единственными сторонниками вступления Украины в НАТО (даже Тимошенко выступает за внеблоковый статус страны). Они же предлагают заключить двустороннее военное соглашение США - Украина. А в связи с тем, что оно не может быть ратифицировано нынешним составом Верховной рады, говорят «ющенковцы», нужно увеличить «оранжевый» бюджет.
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