Янукович ставит на ЕС, а «ющенковцы» – на США

Недавно премьер В. Янукович урегулировал проблемы с Рос­сией (цена на газ определена в приемлемом для обеих стран размере 130 долларов за 1000 м3). И теперь Янукович озаботился... улучшением отношений с Западом. И это несмотря на его яркий «антиоранжевый» образ. Причем ставку премьер делает на улучшение отношений с ЕС. Он будет всячески выступать за европейскую интеграцию Украины, одновременно «выбивая» кредиты на «приближение Украины к европейским стандартам».

Украинский премьер также будет заявлять и о возможности проведения референдума по НАТО через 3-4 года. Так как сейчас «общественное мнение Украины не готово к вступлению». А на проведение работы с населением Янукович также будет требовать финансовой помощи.

На роль приемлемого для Запада переговорщика Яну­ковича подтолкнул сам президент Ющенко. В последнее время начался процесс выталкивания ющенковских «западенцев» не только из украин­ской экономики, но и из сфер обороны и внешней политики. Сближаясь с бывшими оппонентами, Ющен­ко надеется, что его оставят в украинской политике и после того, как он проиграет следующие президентские выборы.

Тем временем оставшиеся же не у дел «ющенковцы» все больше уповают на поддержку со стороны США и просят увеличить финансирование «оранжевых». Они всячески демон­стрируют Америке, что являются единст­венными сторонниками вступления Украины в НАТО (даже Тимошенко выступает за вне­блоковый статус страны). Они же предлагают заключить двустороннее военное соглашение США - Украина. А в связи с тем, что оно не может быть ратифицировано нынешним составом Верховной рады, говорят «ющенковцы», нужно увеличить «оранжевый» бюджет.