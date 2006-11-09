Закон как «тяжелая артиллерия»

На прошлой неделе в силу вступил закон народных чаяний, принятие которого инициировал президент РФ. Закон устанавливает новый порядок рассмотрения письменных обращений в органы власти. Также новая норма обязывает чиновников изучить заявления граждан и отреагировать на них в 30-дневный срок. В случае промедления адресату придется возмещать как минимум причинение морального вреда. А то и материальный убыток.

- Такие обращения граждан и официальные ответы на них являются одной из важнейших форм связи между властью и людьми, - убежден вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР). Он отметил, что решение заявленных проблем зачастую не терпит отлагательств. А заканчивается в большинстве случаев отписками и волокитой. «А ведь за каждой такой просьбой порой стоят реальные беды...»

Парламентские приверженцы закона полагают, что его успешная реализация «искоренит порочную практику, когда человек обращается с жалобой в выше­стоящую инстанцию, а ему отвечает тот, на кого он жалуется».

- Это самая развращающая должностных лиц ситуация. Она создавала ощущение безнаказанности: «Куда ты ни пожалуйся, все равно я - конечная инстанция. Я выну из папки предыдущий ответ, перепишу его и снова отправлю тебе». Только человек, который регулярно ведет прием населения, понимает, насколько это задевает людей, - сказал Николай Гончар (ЕР), член думской комиссии по противодействию коррупции, в интервью «Аргументам неделi».

По информации депутата, сейчас в госорганах разных уровней скопился «огромный объем жалоб по вопросам работы жилищных служб». А точнее - сотрудников этих служб. Теперь у граждан появится возможность требовать, чтобы ответ был подписан руководителем того должностного лица, на действия которого он жалуется. А если появляется повторное обращение, то это повод для прямого разбирательства шефа с обидчиком-подчиненным.

Однако иллюзий по поводу того, что закон сразу заработает, у Гончара нет. Для эффективности закона «необходим надлежащий контроль за его исполнением». В частности, по мнению депутата, «нужно, чтобы должностные лица почувствовали, что их руководство со всей тщательностью отслеживает их реакцию на обращения граждан».

- Дело в том, что само отношение должностных лиц к жалобам граждан изменилось в худшую сторону. И среди тех критериев, по которым оценивается руководитель, реакции на жалобы граждан нет. А людей больше всего раздражает невнимание к ним и их проблемам.

Гончар считает этот критерий характерным показателем политического авторитета. И тем направлением в работе, «которое действительно способно обеспечить стабильность в стране».