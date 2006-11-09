В. Матвиенко будет нести ответственность «за результат»

Выборы в заксобра­ние Петербурга пере­несут с декабря 2007 года на 11 марта. В Кремле это уже считают делом решенным. Особенно там укрепились в решении о необходимости «приближения» выборов после получения результатов социологических опросов. Они показывают, что популярность «Единой России» в городе составляет лишь 16%. А рейтинг мироновской «Справедливой России» в Питере - уже 7%. И для того чтобы партия Миронова не успела сравняться по популярности с единороссами, выборы нужно провести как можно быстрее.

В Кремле решили, что укрепить позиции «Единой России» в Петербурге можно будет, только если ее список возглавит губернатор Северной столицы В. Матвиенко. Ведь за ее переизбрание на второй срок выступают 56% питерцев, а против - только 17%. Руководители Администрации Президента РФ уже поставили Валентину Ивановну в известность о том, что она будет возглавлять список единороссов и «нести ответственность за результат».

В связи с этим В. Матвиенко провела переговоры с лидером «Справедливой России» С. Мироновым. Она пообещала его партии всяческую поддержку. Но в обмен попросила, чтобы сам спикер Совета Федерации не возглавлял на предстоящих выборах в Питере список «Справедливой России». «Иначе «Единой России» будет совсем тяжело». Г-н Миронов вроде бы согласился. Тем более что в первой тройке списка его партии и так окажутся популярные в Петербурге депутат О. Нилов, фигурист Е. Плющен­ко и ректор Горного института В. Литвиненко (именно у него защищал диссертацию президент РФ, Литвиненко же возглавлял в Питере избирательные штабы Путина и Матвиенко).