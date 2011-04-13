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Большая игра

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Алексей МУХИН ]

Большая игра
http://vesti.kz

Спустя неделю после заявления президента о том, что госчиновники должны покинуть советы директоров госкомпаний, вице-премьер И. Сечин срочно покинул совет директоров Роснефти. Это подтверждает информацию о том, что В. Путин был в курсе инициативы Дм. Медведева до ее публичной презентации.

Вообще инициатива по выводу представителей государства из советов директоров компаний с госучастием представляется очередным «писком» подковерной предвыборной борьбы в преддверии цикла 2011–2012 годов. Это согласованное действие премьера и президента по снижению аппаратного влияния ряда «статусных питерцев». Прежде всего И. Сечина и А. Кудрина. Их обязанности будут те же, но «понтов», как, видимо, считает сам премьер, должно убавиться.

Место И. Сечина пока занял Андрей Некипелов, вице-президент РАН. Но его рассматривают в качестве промежуточной фигуры. Полагают, что место председателя совета директоров Роснефти, в конце концов, займет Сергей Шишин, старший вице-президент ВТБ, человек Н. Патрушева. В бытность Н. Патрушева директором ФСБ тот был его заместителем, возглавлял Межведомственную комиссию по медицинскому обеспечению спецслужб. Позже был уволен при новом директоре А. Бортникове.

Но главная тенденция в процессе изменений в советах директоров госкомпаний – чиновников будут менять представители госбанков. Это вполне устраивает Путина, главу Наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ).

Говорят, серьезно поставлен вопрос и о вероятном преемнике И. Сечина в сфере контроля над ТЭК. Понятно, что полностью заменить его в окружении премьера сегодня некем. Практически все персоналии – С. Чемезов, В. Якунин и другие – в разное время вызывали у В. Путина раздражение своей деловой несостоятельностью. При этом два близких Путину человека, которые составляют конкуренцию И. Сечину: Г. Тимченко и Ю. Ковальчук – нерезиденты. Занимать государственные должности они не могут: Г. Тимченко – гражданин Швейцарии, а Ю. Ковальчук – Финляндии.

Так что сейчас в окружении вице-премьера речь идет только о проекте, предусматривающем создание «коллективного Сечина» в лице трех персонажей: Антона Устинова, сотрудника аппарата И. Сечина, сына В. Устинова, бывшего генпрокурора и свояка И.Сечина; Андрея Патрушева, советника И. Сечина в совете директоров Роснефти, сына Н. Патрушева, секретаря Совбеза и экс-директора ФСБ; Бориса Ковальчука, председателя правления ОАО «ИнтерРАО», сына Ю. Ковальчука, основного акционера АБ «Россия». Речь идет о формировании «ударной группы» из сыновей «статусных питерцев», которые в дальнейшем смогут наследовать дело отцов.

В качестве «основного преемника» рассматривается Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, личного друга премьера Путина, владельца АБ «Россия». В контексте нынешнего противостояния И. Сечина и Г. Тимченко это весьма актуально. Вице-премьеру явно придется опираться на ресурсы братьев Ковальчуков в разворачивающемся конкурентном противостоянии.

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